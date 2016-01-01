كشفت شركة Honor التابعة لشركة هواوى عن موعد إصدار سلسلة هواتف Honor Play 4T يوم 9 إبريل الجاري، وستكون عبارة عن هاتفين هما Honor Play 4T و Honor Play 4T Pro .
ووفقا لموقع GSMArena فإن سلسلة الهواتف Honor Play 4T ستحتوى على معالج من نوع Kirin 810 ، وكاميرا اساسية بقدرة 48 ميجابيكسل و بطارية بسعة 4000 مللى أمبير، إضافة إلى خاصية الشحن السريع .
وتأتى شاشة هواتف Honor Play 4T بحجم 6.3 بوصة من نوع OLED وبدقة +FHD وستصدر الهواتف بألوان الأسود والأخضر والأزرق المترج للبنفسج.
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التعليقات على إصدار هواتف Honor Play 4T ببطارية عملاقة.. تعرف على المواصفات
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