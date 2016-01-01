إصدار هواتف Honor Play 4T ببطارية عملاقة.. تعرف على المواصفات

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إصدار هواتف Honor Play 4T ببطارية عملاقة.. تعرف على المواصفات

كشفت شركة Honor التابعة لشركة هواوى عن موعد إصدار سلسلة هواتف Honor Play 4T يوم 9 إبريل الجاري، وستكون عبارة عن هاتفين هما Honor Play 4T و Honor Play 4T Pro .

ووفقا لموقع GSMArena فإن سلسلة الهواتف Honor Play 4T ستحتوى على معالج من نوع Kirin 810 ، وكاميرا اساسية بقدرة 48 ميجابيكسل و بطارية بسعة 4000 مللى أمبير، إضافة إلى خاصية الشحن السريع .

وتأتى شاشة هواتف Honor Play 4T بحجم 6.3 بوصة من نوع OLED وبدقة +FHD وستصدر الهواتف بألوان الأسود والأخضر والأزرق المترج للبنفسج.

وهواتف Honor Play 4T ستأتي بنسختين ذاطرة وصول عشوائى الأولى 6 جيجا بايت والثانية 8 جيجا بايت، وبنسختين من الذاكرة الداخلية الأولى بسعة 128 جيجا بايت والثانية 256 جيجا بايت.

وتأتى كاميرات هواتف Honor Play 4T بثلاث كاميرات خلفية الاولى أساسية بـ 48 ميجا بيكسل والثانية بقدرة 8 ميجا بيكسل بزاوية واسعة، أما الكاميرا الثالثة ب 2 ميجا بيكسل بمستشعر للعمق.

المصدر: صدى البلد

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