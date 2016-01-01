بعد إعلان شركة آبل وضع هاتفها الجديد iPhone 9 والمعروف بـ iPhone SE 2 على قوائم الحجز، بحيث يستطيع الراغبون في حجزه من الآن من خلال موقع الشركة الإلكترونى، لحين الإعلان عنه رسميا يوم 15 أبريل الجاري، حيث سيكون حدث إطلاقه أونلاين، بينما سيظهر فى الأسواق العالمية يوم 22 إبريل.
ولحين إصدار هاتف iPhone 9 أو iPhone SE 2 خلال الأيام المقبلة، ستتفرغ شركة آبل لمواصلة جهودها لإصدار سلسلة هواتفها الرئيسية هذا العام iPhone 12، والتى عبارة عن هواتف iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max والتى تعتبر إمتداد لسلسة هواتف iPhone 11 .
وكشفت تسريبات جديدة عن أن سلسلة هواتف iPhone 12 ستحتوى على عدسة كاميرا جديدة بالإضافة إلى الكاميرات الثلاثة الموجودة في سلسلة iPhone 11، وذكر موقع Tech Radar أن هناك بعض الصور التى تداولها عدد من المسربين ومحللين آبل تثبت أن هواتف أيفون القادة ستكون ب 4 كاميرات ، حيث ستكون الكاميرا الرابعة بجوار الثلاث كاميرات الموجودة في الخلف.
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التعليقات على آبل تستعد لإصدار iPhone 12 بأربع كاميرات.. تفاصيل
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