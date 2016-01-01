

تسريب صورة ومواصفات الهاتف Oppo A12، وسيضم شاشة +HD بحجم 6.22 إنش تسريب صورة ومواصفات الهاتف Oppo A12، وسيضم شاشة +HD بحجم 6.22 إنش

ظهرت شركة Oppo من جديد في سوق الهواتف الذكية الرائدة مع الهاتف Oppo Find X2 Pro، ولكن لطالما كان وجود الشركة قويًا في سوق الهواتف الذكية المتوسطة. ومع ذلك، فهذا لا يعني بأن الشركة الصينية غير مهتمة بسوق الهواتف الذكية الإقتصادية.



وعلى ذكر ذلك، فقد ظهر اليوم تسريب جديد يؤكد لنا أن شركة Oppo تعمل على هاتف جديد سيحمل على الأرجح إسم Oppo A12. هذا التسريب الجديد لا يكتفي بالكشف عن تصميم الهاتف من الأمام والخلف، وإنما يكشف لنا كذلك عن المواصفات التقنية الكاملة المحتملة التي سيأتي بها هذا الهاتف.



كما تلاحظون في الصورة أعلاه، الهاتف Oppo A12 سيأتي مع شاشة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وكاميرتين في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية جنبًا إلى جنب مع الفلاش LED ومستشعر بصمات الأصابع. وكما تلاحظون، فهذا الهاتف سيحصل كذلك على نمط الألماس في الواجهة الخلفية.

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وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد تردد أن الهاتف Oppo A12 سيضم شاشة بحجم 6.22 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P35، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB، فضلا عن بطارية بسعة 4230mAh.وعلاوة على ذلك، فقد قيل كذلك أن الهاتف Oppo A12 سيضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وكاميرتين في الواجهة الخلفية بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. بصرف النظر عن ذلك، فهذا الهاتف سيأتي كذلك على الأرجح بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ColorOS 6.1.2.للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول السعر وموعد الإطلاق، ولكننا نتوقع أن نحصل على هذه المعلومات مباشرة من شركة Oppo في المستقبل المنظور.