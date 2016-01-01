سيكون العام 2020 صعبًا على الشركات المصنعة للهواتف الذكية، فالمحللون في مؤسسة CCS Insight المتخصصة في بحوث السوق يعتقدون أنه سيتم شحن 250 مليون هاتف ذكي أقل هذا العام مقارنة بالعام 2019. ويُتوقع أن يتم هذا العام شحن 1.26 مليار هاتف ذكي، وهو أدنى مستوى تصل إليه شحنات الهواتف الذكية في عقد، بالإضافة إلى 300 مليون هاتف محمول عادي.
ستشعر الشركات بالآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد في الربع الثاني من هذا العام، والذي سيشهد إنخفاضًا حادًا بنسبة 29 في المئة، ولكن المشاكل ستستمر حتى نهاية العام وستؤثر حتى على المبيعات في موسم العطلات.
الطلب على الهواتف الذكية لن يموت بالكامل، على الرغم من بقاء معظم المستهلكين في منازلهم وإغلاق المتاجر. ومع ذلك، تتعامل الشركات مع الإضطرابات في سلسلة التوريد، لذلك لا يمكنها تلبية الطلب على منتجات معينة.
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التعليقات على شحنات الهواتف الذكية في العام 2020 ستكون الأدنى في عقد، وفقا لتقرير جديد
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