

شحنات الهواتف الذكية في العام 2020 ستكون الأدنى في عقد، وفقا لتقرير جديد شحنات الهواتف الذكية في العام 2020 ستكون الأدنى في عقد، وفقا لتقرير جديد

سيكون العام 2020 صعبًا على الشركات المصنعة للهواتف الذكية، فالمحللون في مؤسسة CCS Insight المتخصصة في بحوث السوق يعتقدون أنه سيتم شحن 250 مليون هاتف ذكي أقل هذا العام مقارنة بالعام 2019. ويُتوقع أن يتم هذا العام شحن 1.26 مليار هاتف ذكي، وهو أدنى مستوى تصل إليه شحنات الهواتف الذكية في عقد، بالإضافة إلى 300 مليون هاتف محمول عادي.



ستشعر الشركات بالآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد في الربع الثاني من هذا العام، والذي سيشهد إنخفاضًا حادًا بنسبة 29 في المئة، ولكن المشاكل ستستمر حتى نهاية العام وستؤثر حتى على المبيعات في موسم العطلات.



الطلب على الهواتف الذكية لن يموت بالكامل، على الرغم من بقاء معظم المستهلكين في منازلهم وإغلاق المتاجر. ومع ذلك، تتعامل الشركات مع الإضطرابات في سلسلة التوريد، لذلك لا يمكنها تلبية الطلب على منتجات معينة.

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يواجه المستهلكون والشركات حالة من عدم اليقين المالي، لذلك سيتأخرون عن شراء هواتف جديدة هذا العام. من المتوقع أن شهد موسم العطلات مبيعات أقل بنسبة 3 في المئة مقارنة بالعام 2019.الشيء الإيجابي هو إمكانية إرتداد السوق بسرعة. سيؤدي الطلب المكبوت من هذا العام إلى نمو أرقام المبيعات بنسبة 12 في المئة في العام المقبل، على الأقل وفقا لمؤسسة CCS Insight. سيستمر الإزدهار حتى العام 2022 عندما تصل الشحنات إلى ما يقرب من 2 مليار وحدة.تتطلع الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى خفض أسعار هواتف 5G. وبالتالي، من المتوقع أن يتم في العام 2020 بيع 210 مليون هاتف، أي أكثر بعشر مرات مما تم بيعه في العام الماضي. وبالنظر إلى المستقبل القريب، ستدعم معظم الهواتف التي سيتم بيعها في العام 2024 شبكات الجيل الخامس 5G.