كما تحدثنا في عدة تقارير سابقة عن هاتف iPhone SE الجديد الرخيص وبالقياس التقليدي حيث من المتوقع أن تطلقه آبل في الربيع، لكن اليوم ظهرت تسريبات تتوقع أن آبل قد تطلقه اليوم الجمعة 3 ابريل.
كانت تقارير سابقة قد توقعت الكشف عن الهاتف يوم 30 مارس وبدء بيعه 3 ابريل، لكن بما أن 30 مارس قد مضى ولم تكشف عنه الشركة، فمن المحتمل وبدرجة ثقة كبيرة أن تكشف عنه بالفعل اليوم.
بالطبع لن يكون هناك مؤتمر رسمي انما ستكتفي آبل بإطلاق الهاتف عبر موقعها وإرسال بيانات صحفية لوسائل الإعلام توضح فيها مواصفاته الفنية وصوره وسعره ومواعيد توفره في الأسواق علماً أن متاجر آبل حول العالم مغلقة حالياً.
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التعليقات على آبل قد تطلق iPhone SE الجديد اليوم
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