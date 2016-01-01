آبل قد تطلق iPhone SE الجديد اليوم

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آبل قد تطلق iPhone SE الجديد اليوم

كما تحدثنا في عدة تقارير سابقة عن هاتف iPhone SE الجديد الرخيص وبالقياس التقليدي حيث من المتوقع أن تطلقه آبل في الربيع، لكن اليوم ظهرت تسريبات تتوقع أن آبل قد تطلقه اليوم الجمعة 3 ابريل.

كانت تقارير سابقة قد توقعت الكشف عن الهاتف يوم 30 مارس وبدء بيعه 3 ابريل، لكن بما أن 30 مارس قد مضى ولم تكشف عنه الشركة، فمن المحتمل وبدرجة ثقة كبيرة أن تكشف عنه بالفعل اليوم.

بالطبع لن يكون هناك مؤتمر رسمي انما ستكتفي آبل بإطلاق الهاتف عبر موقعها وإرسال بيانات صحفية لوسائل الإعلام توضح فيها مواصفاته الفنية وصوره وسعره ومواعيد توفره في الأسواق علماً أن متاجر آبل حول العالم مغلقة حالياً.

كانت شائعات سابقة قد ظهرت حول اسم الهاتف سيكون iPhone SE 2 أو آيفون 9 لأن آبل تجاوزت هذا الرقم، لكن على ما يبدو أن آبل ستسميه iPhone SE.

في حين أن الجيل الأول من الهاتف كان عملياً يشبه آيفون 5 إس مع بعض التحسينات من 6 إس، فإن الجيل الثاني الذي ستطله آبل أقرب ما يكون لآيفون 8 مع تحسينات من آيفون 11 لاسيما من ناحية الكاميرا والمعالج.

وبحسب التسريبات والشائعات فإن الهاتف سيتوفر بلونين الأبيض والأسود وفقط الأحمر ضمن سلسلة PRODUCT (Red) وسيتاح بثلاثة خيارات تخزين من 64 إلى 256 غيغابايت وبسعر يبدأ من 399 دولار.

بالطبع عندما تكشف آبل عنه رسمياً سنوافيكم بكل التفاصيل على الموقع.

المصدر: عالم التقنية

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