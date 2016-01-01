اشترِ هاتف Honor 9X Pro الآن بسعر 999 ريال فقط واحصل على سوار Band 5 هدية

عرض لشراء باقة هاتف Honor 9X Pro مع مجموعة هدايا وسوار Band 5 الذي بخصم 119 ريال سعودي.
أصبح أمامكم متابعينا الكرام فرصة للحصول على هاتف Honor 9X Pro رفقة باقة من الهدايا المجانية وسوار Band 5 الذكي وبسعر 999 ريال سعودي فقط عند شراء الهاتف من الموقع الرسمي للشركة واستخدام كود الخصم الخاص بموقع عالم التقنية (ATECHWD). وستحصلون كذلك على ضمان لمدة 6 شهور على شاشة الهاتف.
كانت هونر قد أطلقت هاتفها الجديد في منتصف شهر مارس الحالي مع مزايا كثيرة وبسعر منافس، لكنها الآن تقدم فرصة للحصول على الهاتف مع باقة من الهدايا المجانية (سماعة هونر، بطاقة VIP، ومجموعة من هدايا الألعاب بقيمة 1200 ريال، 6 أشهر مجانية مع سعة تخزين 50 جيجابايت على خدمة هواوي السحابية)، وكل ذلك سيكون مقابل 999 ريال سعودي فقط رفقة هدية مميزة أخرى تتمثل بسوار Band 5 الذكي عند استخدام كود خصم عالم التقنية (ATECHWD).
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