

ما هي طرق تعقيم الهاتف ضد كورونا دون إتلافه؟ ما هي طرق تعقيم الهاتف ضد كورونا دون إتلافه؟

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، يطالب الخبراء الناس باتباع العديد من الإجراءات الوقائية خوفًا من تفشي العدوى، مع التأكيد على ضرورة عدم لمس الأشياء الملوثة، بما في ذلك الهواتف التي تكون عرضة للتلوث بشكل كبير.. لكن كيف يمكننا تعقيم الهاتف دون إتلافه؟



أظهرت الدراسات أن فيروس كورونا المستجد يبقى على الأسطح لمدة تتجاوز 9 أيام، ويشمل هذا الهاتف الذي يتم الاحتكاك معه بشكلٍ يومي، الأمر الذي يعني أن الفيروس الموجود على الهاتف من السهل أن ينتقل إلى البشرة.



لذا تقدمت شركات التقنية بمجموعة من النصائح حول كيفية تعقيم الهاتف.

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تقول شركة أبل على موقعها على الانترنت أنه من الآمن تنظيف جهازك الآيفون باستخدام المناديل المطهرة للتأكد من تعقيم الهاتف.استخدام محلول كحوليمن جهة أخرى أشارت شركة سامسونغ عبر موقعها على الانترنت إلى أنه من الممكن استخدام محلول يحوي على 70% من الكحول، وتطبيقه على الهاتف باستخدام قطعة من القماش.كما حذّر العديد من الخبراء من بعض طرق التعقيم التي تسبب تلف شاشة الهاتف المحمول، وربما يصل التلف إلى المكونات الداخلية.فإذا لمست هاتفك بعد لمس عربة بقالة أو مقبض باب، فورًا سيذهب تفكيرك إلى تنظيف الجوال بالكحول، إلا أن هذه المادة قد تسبب تجريد الطلاء الذي يحمي هاتفك.كما يمكن أن تلحق الضرر بشاشة الهاتف والمنافذ المدمجة بالجهاز، وذلك حسبما ذكر موقع CNET المختص بالأخبار التقنية.