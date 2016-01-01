أعلنت شركة Huawei عن الهاتف Huawei Nova 7i في شهر فبراير الماضي، والآن يبدو أن الشركة الصينية مستعدة لإضافة المزيد من الأعضاء لتشكيلة Huawei Nova 7 Series.
ووفقا لتقرير جديد من الصين، فيبدو أن شركة Huawei تستعد لإزاحة الستار رسميًا عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة كجزء من تشكيلة Huawei Nova 7 Series في اليوم 23 من شهر أبريل الجاري، وهذه الهواتف الذكية الثلاثة هي Huawei Nova 7 و Huawei Nova 7 SE و Huawei Nova 7 Pro. هذه الهواتف الجديدة ستُصبح متاحة للشراء بعد أيام قليلة من الإعلان الرسمي، وبالضبط في اليوم 28 أبريل.
يُشاع أن هذه الهواتف الذكية الثلاثة ستستخدم معالجات HiSilicon بحيث من المرجح أن يضم إثنين منهم المعالجين HiSilicon Kirin 985 و HiSilicon Kirin 990 5G، بينما من المرجح أن يستخدم الهاتف الثالث والأخير المعالج HiSilicon Kirin 820.
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التعليقات على إشاعة جديدة تقترح قدوم سلسلة هواتف Huawei Nova 7 Series يوم 23 أبريل
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