

إشاعة جديدة تقترح قدوم سلسلة هواتف Huawei Nova 7 Series يوم 23 أبريل إشاعة جديدة تقترح قدوم سلسلة هواتف Huawei Nova 7 Series يوم 23 أبريل

أعلنت شركة Huawei عن الهاتف Huawei Nova 7i في شهر فبراير الماضي، والآن يبدو أن الشركة الصينية مستعدة لإضافة المزيد من الأعضاء لتشكيلة Huawei Nova 7 Series.



ووفقا لتقرير جديد من الصين، فيبدو أن شركة Huawei تستعد لإزاحة الستار رسميًا عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة كجزء من تشكيلة Huawei Nova 7 Series في اليوم 23 من شهر أبريل الجاري، وهذه الهواتف الذكية الثلاثة هي Huawei Nova 7 و Huawei Nova 7 SE و Huawei Nova 7 Pro. هذه الهواتف الجديدة ستُصبح متاحة للشراء بعد أيام قليلة من الإعلان الرسمي، وبالضبط في اليوم 28 أبريل.



يُشاع أن هذه الهواتف الذكية الثلاثة ستستخدم معالجات HiSilicon بحيث من المرجح أن يضم إثنين منهم المعالجين HiSilicon Kirin 985 و HiSilicon Kirin 990 5G، بينما من المرجح أن يستخدم الهاتف الثالث والأخير المعالج HiSilicon Kirin 820.

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جدير بالذكر أنه من المرجح أن تدعم جميع الهواتف الذكية الثلاثة شبكات الجيل الخامس 5G، وهذا ينطبق على الصين على الأقل. يُقال بأن سعر الهاتف Huawei Nova 7 Pro سيبلغ ما يُعادل 493 دولار أمريكي. وبطبيعة الحال، يجب أن يكون الهاتفين Huawei Nova 7 و Huawei Nova 7 SE أرخص. نظرًا لأن هذه مجرد إشاعة في الوقت الراهن، فلا تنسى التعامل معها بأقل قدر من الحماسة.