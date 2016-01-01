

موتورولا تعلن عن هاتفها Moto G8 Power Lite.. تعرف على السعر والمواصفات موتورولا تعلن عن هاتفها Moto G8 Power Lite.. تعرف على السعر والمواصفات

كشفت شركة موتورولا، النقاب عن هاتف Moto G8 Power في شهر فبراير الماضي، والآن تتباعه الشركة بنسخة مخففة منه تسمي موتو جي8 باور لايت Moto G8 Power Lite.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Moto G8 Power Lite، بشاشة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS، بدقة 1540×720 بكسل، مع نسبة أبعاد 20:9. وتضم قطع للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.



مواصفات موتو جي8 باور لايت Moto G8 Power Lite

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ويمتلك هاتف Moto G8 Power Lite، ثلاث كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 16 ميجابكسل، والثانية بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتسجيل العمق، مع حساس البصمة على ظهر الهاتف.وداخليًا، يعمل هاتف موتو جي8 باور لايت، بنظام التشغيل أندرويد 9 باي، مع معالج من نوع Helio P35، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.مزايا هاتف موتو جي8 باور لايت Moto G8 Power Liteويمتاز هاتف Moto G8 Power Lite بطبقة مقاومة للماء، مع بطارية كبيرة بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن باستطاعة 10 وات عن طريق منفذ microUSB.Motorola Moto G8 Power Lite announced: Helio P35, triple cameras, and 5,000 mAh batteryوسيتوفر الهات باللونين الفيروزي والأزرق، بسعر يعادل 185 دولار أمريكي، وتعتزم موتورلا طرحه في كل من ألمانيا، والبرازيل. وسيطلق لاحقا في باقي دول أوروبا، وأمريكا اللاتينية، إلى جاب أسواق دول آسيا وأستراليا خلا