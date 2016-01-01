أعلنت وكالة DisplayMate لتقييم الإبداعات التكنولوجية أنها قامت باختيار هواتف OnePlus 8 الهواتف المثالية لأحدث هواتف في الأسواق.
وهواتف OnePlus 8 هى عبارة عن هاتفين الأول OnePlus 8 والثانى OnePlus 8 Pro ، وقام هاتف OnePlus 8 Pro بالتفوق على 13 هاتف حيث يحتوى على أعلى معدل تحديث شاشة وهى 120 هرتز.
و يعتبر أعلى معدل تحديث شاشة حتى الآن موجود في الهواتف هو 120 هرتز، حيث إن هذا المعدل يجعلك تستمتع بمشاهدة animations أو أفلام الرسوم المتحركة بكل سهولة وكذلك الألعاب، أما الهواتف متوسطة الجودة فتكون شاشتها بمعدل 90 هرتز، أما الهواتف العادية فتعمل شاشاتها بمعدل 60 هرتز.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تتفوق على 13 هاتفا .. هواتف وان بلس 8 تحصل على الهواتف المثالية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق