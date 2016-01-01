تتفوق على 13 هاتفا .. هواتف وان بلس 8 تحصل على الهواتف المثالية

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صورة الخبر: تتفوق على 13 هاتفا .. هواتف وان بلس 8 تحصل على الهواتف المثالية
تتفوق على 13 هاتفا .. هواتف وان بلس 8 تحصل على الهواتف المثالية

أعلنت وكالة DisplayMate لتقييم الإبداعات التكنولوجية أنها قامت باختيار هواتف OnePlus 8 الهواتف المثالية لأحدث هواتف في الأسواق.

وهواتف OnePlus 8 هى عبارة عن هاتفين الأول OnePlus 8 والثانى OnePlus 8 Pro ، وقام هاتف OnePlus 8 Pro بالتفوق على 13 هاتف حيث يحتوى على أعلى معدل تحديث شاشة وهى 120 هرتز.

و يعتبر أعلى معدل تحديث شاشة حتى الآن موجود في الهواتف هو 120 هرتز، حيث إن هذا المعدل يجعلك تستمتع بمشاهدة animations أو أفلام الرسوم المتحركة بكل سهولة وكذلك الألعاب، أما الهواتف متوسطة الجودة فتكون شاشتها بمعدل 90 هرتز، أما الهواتف العادية فتعمل شاشاتها بمعدل 60 هرتز.

وذكر موقع GSMArena أن وكالة DisplayMate لن تعلن النتائج الكاملة لاختيار هواتف OnePlus 8 الهواتف المثالية إلا بعد أن تقوم شركة وان بلس بالإعلان عنها رسميا، حيث أن موعد صدور الهواتف سيكون يوم 14 إبريل الحالى.

وسيحتوي OnePlus 8 Pro، على أربع كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع حساس Sony IMX689، وحساس Sony IMX586 في كاميرا التصوير الفائق العرض، مع كاميرا لتسجيل العمق بدقة 8 ميجابكسل مع معدل تقريب بصري بواقع 3x، وكاميرا رابعة بدقة 5 ميجابكسل لتسجيل بيانات لونية إضافية للصور.

المصدر: صدى البلد

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