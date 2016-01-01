

قسم الأجهزة المحمولة لشركة سامسونج يخطط لإنشاء الزجاج القابل للطي الخاص به قسم الأجهزة المحمولة لشركة سامسونج يخطط لإنشاء الزجاج القابل للطي الخاص به

سامسونج هي شركة ضخمة تملك في جعبتها العديد من الشركات الأخرى. واحدة من هذه الشركات هي Samsung Electronics التي تشرف على تطوير الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى التي تحمل علامتها التجارية، وهناك شركة أخرى تدعى Samsung Display تشرف على تصنيع الشاشات للهواتف الذكية بالإضافة إلى التلفزيونات والشاشات وغيرها من الأجهزة الأخرى.



وفقًا لتقرير حديث من كوريا الجنوبية، فيبدو أن شركة Samsung Electronics تخطط لتطوير الشاشات القابلة للطي الخاصة بها، دون مساعدة Samsung Display، من أجل خفض تكاليف الشاشات وتوفير التكنولوجيا بأسعار معقولة.



أفادت وكالة الأنباء ETNews أن قسم الأجهزة المحمولة Samsung Electronics إتصل بـ ” العديد من الشركات المصنعة للزجاج القابل للطي “. وبهذه الطريقة يمكن للشركة زيادة المنافسة بين مقدمي الخدمات وخفض السعر مع تحسين التكنولوجيا بمرور الوقت. في الوقت الحالي، يحتوي الهاتف Galaxy Z Flip على طبقة زجاجية قابلة للطي.

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ومع ذلك، تعتقد شركة Samsung Electronics أنه من خلال شبكة الإمداد الحالية، لن يكون بمقدورها الحصول على شاشة قابلة للطي تحتوي على عدد أقل من التجاعيد أثناء طي الشاشة. وفيما يخص السعر، يبلغ سعر الزجاج القابل للطي المستخدم في Galaxy Z Flip حاليًا حوالي 40 دولارًا، في حين أن الزجاج العادي المستخدم في الهواتف الذكية العادية يُكلف 2 دولارات فقط.الهدف من هذه المنافسة الداخلية هو أن تخفض Samsung Electronics السعر وعبء عمل على أكتاف قسم الشاشات، مع الحفاظ على الجودة العالية والأداء المميز للتكنولوجيا المحلية، تمامًا كما تفعل مع وحدة الكاميرا أو الهيكل المعدني للهاتف.