قسم الأجهزة المحمولة لشركة سامسونج يخطط لإنشاء الزجاج القابل للطي الخاص به

سامسونج هي شركة ضخمة تملك في جعبتها العديد من الشركات الأخرى. واحدة من هذه الشركات هي Samsung Electronics التي تشرف على تطوير الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى التي تحمل علامتها التجارية، وهناك شركة أخرى تدعى Samsung Display تشرف على تصنيع الشاشات للهواتف الذكية بالإضافة إلى التلفزيونات والشاشات وغيرها من الأجهزة الأخرى.
وفقًا لتقرير حديث من كوريا الجنوبية، فيبدو أن شركة Samsung Electronics تخطط لتطوير الشاشات القابلة للطي الخاصة بها، دون مساعدة Samsung Display، من أجل خفض تكاليف الشاشات وتوفير التكنولوجيا بأسعار معقولة.
أفادت وكالة الأنباء ETNews أن قسم الأجهزة المحمولة Samsung Electronics إتصل بـ ” العديد من الشركات المصنعة للزجاج القابل للطي “. وبهذه الطريقة يمكن للشركة زيادة المنافسة بين مقدمي الخدمات وخفض السعر مع تحسين التكنولوجيا بمرور الوقت. في الوقت الحالي، يحتوي الهاتف Galaxy Z Flip على طبقة زجاجية قابلة للطي.
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