

شركة Xiaomi تعمل على هاتف ذكي جديد مزود بكاميرا أساسية تبلغ دقتها 144MP شركة Xiaomi تعمل على هاتف ذكي جديد مزود بكاميرا أساسية تبلغ دقتها 144MP

كانت شركة Xiaomi أول شركة تُطلق هاتفًا ذكيًا مزودًا بكاميرا تبلغ دقتها 48 ميغابكسل، والهاتف المعني هنا هو Redmi Note 7، وبعد ذلك قامت بالكشف عن الهاتف Redmi Note 8 Pro مع كاميرا 64 ميغابكسل، وفي وقت لاحق قامت الشركة الصينية كذلك بالكشف عن الهاتف Xiaomi Mi Note 10 مع كاميرا 108 ميغابكسل.



الآن، وفقا لتسريب جديد، فسوف تكون Xiaomi أيضًا هي أول شركة تقوم بإطلاق هاتف ذكي مزود بكاميرا أساسية تبلغ دقتها 144 ميغابكسل. ولتطوير هذه المستشعرات العالية الدقة، تميل شركة Xiaomi للعمل مع شركة سامسونج التي تزودها بهذه المستشعرات. ونظرًا لأنها الشركة الوحيدة التي تعمل على هاتف ذكي مزود بكاميرا 144 ميغابكسل، فمن المرجح أن نرى هذه الكاميرا في هاتف Xiaomi Mi القادم لأول مرة.



في حين أنه من السابق لأوانه تحديد الهاتف الذكي الذي سيحصل على هذا المستشعر بالضبط، فنحن نفترض ظهوره لأول مرة على Xiaomi Mi CC10 Pro أو Xiaomi Mi 10S Pro. من الواضح أننا نلعب لعبة التخمين هنا، ولكن يجب أن نسمع المزيد عن هذا المشروع في الأسابيع المقبلة.