آبل تطلق هاتفها الجديد منخفض التكلفة «iPhone SE 2020» (التفاصيل)

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › آبل تطلق هاتفها الجديد منخفض التكلفة «iPhone SE 2020» (التفاصيل)

صورة الخبر: آبل تطلق هاتفها الجديد منخفض التكلفة «iPhone SE 2020» (التفاصيل)
آبل تطلق هاتفها الجديد منخفض التكلفة «iPhone SE 2020» (التفاصيل)

يبدو أن شركة آبل قررت بعد شهور من الإشاعات حول هاتفها الجديد الأصغر منخفض التكلفة أن تطلق على الهاتف أسم iPhone SE 2020.

وفي تقرير لقناة «الحرةط، أن إطلاق الإصدار الجديد من جهاز iPhone من آبل أصبح وشيك، وفقًا للمطلعين على التكنولوجيا، قد يتم إطلاق هاتف iPhone SE 2020 الجديد للطلب المسبق خلال ساعات قليلة من اليوم.

ظهر تقرير على موقع 9to5Mac يقول أن شركة آبل – Apple يمكنها الإعلان عن الهاتف والبدء في قبول الطلبات بدءًا من اليوم 3 أبريل على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الهاتف الجديد الذي سيطلق عليه اسم iPhone SE 2020 وسيأتي بخيار أبيض أو أسود أو أحمر، سيعتمد التصميم على جهاز iPhone 8 وسيحتوي على شاشة LCD مقاس 4.7 بوصة.

سيكون متاحًا بثلاثة مستويات مختلفة من التخزين: 64 جيجابايت و128 جيجابايت و256 جيجابايت ويمكنه استخدام نفس المعالج الداخلي مثل iPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max.

على الرغم من عدم وجود معلومات حقيقية حول السعر حتى الآن، يعتقد المحللون أن Apple يمكن أن تبيع 2020 iPhone SE بسعر يبدأ من 399 دولارًا – وهو ما قد يترجم مباشرة إلى 399 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على آبل تطلق هاتفها الجديد منخفض التكلفة «iPhone SE 2020» (التفاصيل)

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
14688

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager