يبدو أن شركة آبل قررت بعد شهور من الإشاعات حول هاتفها الجديد الأصغر منخفض التكلفة أن تطلق على الهاتف أسم iPhone SE 2020.
وفي تقرير لقناة «الحرةط، أن إطلاق الإصدار الجديد من جهاز iPhone من آبل أصبح وشيك، وفقًا للمطلعين على التكنولوجيا، قد يتم إطلاق هاتف iPhone SE 2020 الجديد للطلب المسبق خلال ساعات قليلة من اليوم.
ظهر تقرير على موقع 9to5Mac يقول أن شركة آبل – Apple يمكنها الإعلان عن الهاتف والبدء في قبول الطلبات بدءًا من اليوم 3 أبريل على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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التعليقات على آبل تطلق هاتفها الجديد منخفض التكلفة «iPhone SE 2020» (التفاصيل)
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