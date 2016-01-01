تعتبر برامج التواصل الاجتماعي من البرامج الهامة والأساسية في عصر التكنولوجيا التي نعيشها الآن، ومن ثم فيبحث الكثيرون عن تنزيل برامج تواصل اجتماعي، من بين أهم برامج التواصل الاجتماعي سناب شات، والذي يُعد من بين أكبر برامج التواصل الاجتماعي أيضًا، وخصوصا في الخليج، فتُعتبر دول الخليج عامة تعتمد بشكل كبير على استخدام برنامج سناب شات.
ولكن لا يُمكننا آن ننسى تطبيق واتس اب ومن ثم يمكنكم تنزيل واتس اب والذي يمكنكم تنزيلة دون عناء، وذلك من خلال متجر بلاي المتوفر لجميع الهواتف المحمولة سواء التي تعمل بنظام الاندرويد أو الآيفون.
وإذا تحدثنا عن واتس اب فجميعنا يعلم بأنه يُعتبر التطبيق الأكثر شهرة وعالمية حول العالم أجمع، لما يحتوي من مميزات وخصائص كثيرة، ويليه على التوالي تطبيق
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التعليقات على واتس اب وسناب شات على رأس تطبيقات التواصل الاجتماعي وسناب تيوبأفضل تطبيق للفيديو
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