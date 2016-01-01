

واتس اب وسناب شات على رأس تطبيقات التواصل الاجتماعي وسناب تيوبأفضل تطبيق للفيديو واتس اب وسناب شات على رأس تطبيقات التواصل الاجتماعي وسناب تيوبأفضل تطبيق للفيديو

تعتبر برامج التواصل الاجتماعي من البرامج الهامة والأساسية في عصر التكنولوجيا التي نعيشها الآن، ومن ثم فيبحث الكثيرون عن تنزيل برامج تواصل اجتماعي، من بين أهم برامج التواصل الاجتماعي سناب شات، والذي يُعد من بين أكبر برامج التواصل الاجتماعي أيضًا، وخصوصا في الخليج، فتُعتبر دول الخليج عامة تعتمد بشكل كبير على استخدام برنامج سناب شات.



ولكن لا يُمكننا آن ننسى تطبيق واتس اب ومن ثم يمكنكم تنزيل واتس اب والذي يمكنكم تنزيلة دون عناء، وذلك من خلال متجر بلاي المتوفر لجميع الهواتف المحمولة سواء التي تعمل بنظام الاندرويد أو الآيفون.



وإذا تحدثنا عن واتس اب فجميعنا يعلم بأنه يُعتبر التطبيق الأكثر شهرة وعالمية حول العالم أجمع، لما يحتوي من مميزات وخصائص كثيرة، ويليه على التوالي تطبيق

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أما بالنسبة عن برامج الفيديو فيُعتبر برنامج سناب تيوب أحد البرامج الهامة والتي حازت على ملايين الإعجابات حول العالم، فأصبح لا غنى عنه للاندرويد لما يحتوي على مجموعة من المميزات مثل سهولة تنزيل الفيديوهات بجودة عالية جدا، بالإضافة إلى أن البرنامج مجاني تماما لن تحتاج إلى شراءه، كما أنه ذو صيغ كثيرة ومُتعددة، ودائما وأبدا تقوم الشركة المُطورة للتطبيق بتحديثه أولا بأول، ناهيك عن أن حجم البرنامج صغير للغاية ومن ثم فهو لا يحتاج إلى مساحة تخزينه عالية على هاتفك المحمول.ويجب أن نعلم أيضًا بأن سناب تيوب من البرامج ذو الإصدارات المتنوعة، مثل سناب تيوب الأصفر وسناب تيوب الأحمر وسناب تيوب الأصلي.