

الهاتف Galaxy Note 20+ 5G يظهر في إختبارات الأداء مع بعض المواصفات الأساسية الهاتف Galaxy Note 20+ 5G يظهر في إختبارات الأداء مع بعض المواصفات الأساسية

لا يزال يتعين علينا الإنتظار لعدة أشهر قبل أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series، ولكن حتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد الهاتف Galaxy Note 20+ 5G في منصة إختبارات الأداء Geekbench.



تم رصد الهاتف Galaxy Note 20+ 5G والذي يحمل الإسم الرمزي SM-N986U في منصة إختبارات الأداء المذكورة آنفًا مما أكد لنا بعض مواصفاته التقنية الرئيسية. في الواقع، لقد تم رصد هذا الهاتف يعمل بنظام Android 10، ويستخدم المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، فضلا عن 8GB من الذاكرة العشوائية، ولكن نحن نتوقع أن تكون هناك نسخة أخرى من هذا الهاتف تضم 12GB من الذاكرة العشوائية.



التسريبات والشائعات التي حصلنا عليها حتى الآن تُفيد أن تشكيلة Galaxy Note 20 Series ستضم المعالج Snapdragon 865، وشاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz. ومع ذلك، فلا يزال هناك الكثير من الوقت لسماع المزيد حول هذه السلسلة المنتظرة.

