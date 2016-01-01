

غدا.. يمكنك حجز أرخص هاتف في تاريخ أيفون.. تفاصيل غدا.. يمكنك حجز أرخص هاتف في تاريخ أيفون.. تفاصيل

ذكر موقع 9to5Mac أن شركة أبل ستقوم بدءا من غدا السبت، ببدء تلقى طلبات الحجز للراغبين في شراء الأيفون الجديد iPhone 9 والمعروف كذلك iPhone SE 2، وذلك من خلال موقع الشركة الإلكترونى.



ومن المقرر أن يتم إطلاق أيفون 9 يوم 15 أبريل الجاري، حيث سيكون حدث إطلاقه أونلاين، بينما سيظهر فى الأسواق العالمية يوم 22 إبريل.



ويعتبر هاتف iPhone 9 هو أرخص هاتف حديث من إطلاق أيفون حيث سيكون سعره حوالى 399 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى، حيث كانت تسعى شركة أبل منذ فترة لتحدى ماركات الهواتف الاخرى مثل هواوى وشاومى التى تصدر بأسعار رخيصة وإمكانيات عالية.

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وبالنسبة لمواصفات هاتف iPhone 9 فسيحتوى على معالج بيونيك A13 الموجود في سلسلة هواتف أيفون 11 ، كما ستكون حجم شاشته حوالى 4 بوصة، وسيكون الهاتف متوفر بأكثر من نسخة ذاكرة داخلية وهى 64 جيجا بايت ، و 128 جيجا بايت ، و265 جيجا بايت.كما أن هاتف iPhone 9 سيكون بألوان الأسود والأبيض و الأحمر، ويعتبر إصدار هاتف iPhone 9 خطوة كبيرة استطاعت شركة أبل القيام بها رغم الصعوبات التى تواجهها بسبب تفشى فيروس كورونا، والتى أدت إلى نقص الإنتاج بشكل كبير، بسبب إغلاق مصانع الشركة الرئيسية في الصين، مما أدى إلى نقص كبير في أجهزة أبل في السوق، والذى سيؤخر بدوره إصدار أيفون 12 إلى شهر أكتوبر القادم.