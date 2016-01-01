ذكر موقع 9to5Mac أن شركة أبل ستقوم بدءا من غدا السبت، ببدء تلقى طلبات الحجز للراغبين في شراء الأيفون الجديد iPhone 9 والمعروف كذلك iPhone SE 2، وذلك من خلال موقع الشركة الإلكترونى.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أيفون 9 يوم 15 أبريل الجاري، حيث سيكون حدث إطلاقه أونلاين، بينما سيظهر فى الأسواق العالمية يوم 22 إبريل.
ويعتبر هاتف iPhone 9 هو أرخص هاتف حديث من إطلاق أيفون حيث سيكون سعره حوالى 399 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى، حيث كانت تسعى شركة أبل منذ فترة لتحدى ماركات الهواتف الاخرى مثل هواوى وشاومى التى تصدر بأسعار رخيصة وإمكانيات عالية.
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التعليقات على غدا.. يمكنك حجز أرخص هاتف في تاريخ أيفون.. تفاصيل
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