تسريبات جديدة لهاتف OnePlus 8 Pro تكشف مواصفاته وموعد الإعلان عنه

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تسريبات جديدة لهاتف OnePlus 8 Pro تكشف مواصفاته وموعد الإعلان عنه

ظهرت تسريبات جديدة لهاتف شركة وان بلس القادم ،OnePlus 8 Pro والذي سيتوفر بلون أزرق مميز، سيكون حصريا له من دون نموذج OnePlus 8، وفقا لتقارير موقع WinFuture الألماني.

وسيأتي جهاز ،OnePlus 8 Pro بشاشة منحنية من الجانبين، مقارنة بشاشة ون بلس 8، والتى ستكون مستوية، من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة مع معدل تحديث عالى قدره 120 هرتز.

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وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، سيأتي OnePlus 8 Pro على معالج Snapdragon 865 5G، من كالكوم مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0، وشحن لاسلكي عكسي باستطاعة 3 وات.

وسيحتوي OnePlus 8 Pro، على أربع كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع حساس Sony IMX689، وحساس Sony IMX586 في كاميرا التصوير الفائق العرض، مع كاميرا لتسجيل العمق بدقة 8 ميجابكسل مع معدل تقريب بصري بواقع 3x، وكاميرا رابعة بدقة 5 ميجابكسل لتسجيل بيانات لونية إضافية للصور.

ويأتي هذا التسريب قبل أسبوعين من الإعلان المقرر عن الهاتفين، إذ من المقرر أن تعلن الشركة عن سلسلة OnePlus 8 في 14 أبريل الجاري، على أن يكون سعره 1,000 دولار أمريكي.

المصدر: صدى البلد

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