

Huawei P40 Pro هو صاحب أفضل كاميرا للهواتف الذكية على الإطلاق، وفقا لـ DxOMark Huawei P40 Pro هو صاحب أفضل كاميرا للهواتف الذكية على الإطلاق، وفقا لـ DxOMark

الهاتف Huawei P40 Pro الذي أعلنت عنه شركة Huawei للتو إستطاع أن يتربع على عرش أفضل الهواتف الذكية من حيث جودة الكاميرا، على الأقل وفقا لفريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية. برصيد 128 نقطة، إستطاع الهاتف Huawei P40 Pro التفوق على العديد من الهواتف الذكية الرائدة الحديثة. وفي الجانب المتعلق بإلتقاط الصور، فقد حصل الهاتف الرائد الجديد لشركة Huawei على 140 نقطة.



هذه نتيجة عالية جدًا، والفضل في ذلك يعود إلى التقريب العالي الجودة. ومن أجل ذلك، تعتمد شركة Huawei على كاميرا مقربة تستخدم مبدأ المنظار، وكاميرا لإستشعار معلومات العمق تستخدم المستشعر Time Of Flight.



الكاميرا المقربة المستخدمة في الهاتف Huawei P40 Pro تعتبر الأفضل في السوق، وليس فقط بسبب التصميم الذي يستند على مبدأ المنظار، فالتقنية الفائقة التي تجمع المعلومات من الكاميرا المقربة والكاميرا الرئيسية لتحقيق مستويات متقدمة جدًا من التقريب تعمل بشكل جيد أيضًا. وبالتالي، هذا يجعل الهاتف Huawei P40 Pro يتفوق بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

تقنية طمس الخلفية أصبحت أيضًا أفضل في الهاتف Huawei P40 Pro. يتم إستخدام الدقة الفائقة مرة أخرى للوصول إلى التقريب البالغ 2x، وتوفر الكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق تمويهًا سلسًا ودقيقًا للخلفية. وجدير بالذكر أنه لا يتم في هذه الحالة أخذ أي شيء من الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 50 ميغابكسل، ولكن هذه الكاميرا تتفوق في البيئات المنخفضة الإضاءة، كما أنها تقدم تفاصيل دقيقة وتحافظ على إنخفاض مستوى الضوضاء في أي حالة إضاءة. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح أن أداء الفلاش والضبط التلقائي للصورة كان ممتازًا جدًا.في الجانب المتعلق بتسجيل الفيديوهات، حصدت كاميرا الهاتف Huawei P40 Pro على 105 نقطة، وهي نتيجة رائعة جدًا، ولكنها ليست الأمثل. المزج بين OIS و EIS يجعل اللقطات تبدو ثابتة، والأداء في البيئات المنخفضة الإضاءة كان جيدًا جدًا كذلك، على الرغم من أن الضوضاء تكون ملاحظة بعض الشيء. لا يزال عرض الألوان يشكل مشكلة وأظهرت مقاطع الفيديو بعض النقص في إستقرار معدل الإطارات.الكاميرا الأمامية للهاتف Huawei P40 Pro والتي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل حصلت على 103 نقطة، وهي نتيجة أفضل بكثير مع الكاميرات الأمامية لكل من Huawei P30 Pro و Huawei P20 Pro والتي حصدت 89 نقطة و 72 نقطة على التوالي. ومع ذلك، فهي ليست الأفضل.توفر الكاميرا الأمامية نطاقًا ديناميكيًا رائعًا وأداءً مميزًا في البيئات المنخفضة الإضاءة. ميزة طمس الخلفية تقدم أداءً جيدًا، على الرغم من أنه يتم الإعتماد على كاميرا واحدة فقط بدون مكونات إضافية. ومع ذلك، هذه الكاميرا الأمامية تقدم مستوى مقبول فقط من التفاصيل.توجه إلى موقع DxOmark لقراءة المراجعة المفصلة لكاميرات الهاتف Huawei P40 Pro، وإلقاء نظرة على بعض الصور الملتقطة بإستخدام هذا الهاتف.







