تقرير جديد يقترح وصول الهاتف iPhone 9 في منتصف شهر أبريل الجاري

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تقرير جديد يقترح وصول الهاتف iPhone 9 في منتصف شهر أبريل الجاري

الهاتف iPhone 9 القادم، والذي سيحل محل iPhone SE الذي تم إطلاقه في العام 2016 سيصل في المستقبل القريب على الأرجح. قبل بضعة أسابيع، تحدث تقرير عن تأجيل الإعلان عن الهاتف إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن يبدو أن شركة آبل غيرت رأيها.

وفقا لتقرير جديد، عقدت الشركة إجتماعًا داخليًا لمناقشة كيفية المضي قدمًا، وخلص الإجتماع إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عن iPhone 9 في اليوم 15 من شهر أبريل الجاري. وسيصبح متاحًا في اليوم 22 أبريل. ومن غير الواضح ما إذا كانت الشركة تخطط لعقد حدث الإعلان الرسمي عبر الإنترنت، أو ببساطة ستكتفي بإصدار بيان صحفي.

بالعودة إلى التقارير السابقة، فقد ذكرت أن iPhone 9 سيحصل على تصميم مستوحى من iPhone 8 و iPhone 4 بحيث سيضم الإطار المسطح للهاتف iPhone 4 والزر الرئيسي المزود بمستشعر البصمة Touch ID أسفل الشاشة للهاتف iPhone 8، فضلا عن شاشة بحجم 4.7 إنش، والمعالج Apple A13 Bionic المستخدم في سلسلة هواتف iPhone 11 Series الحالية.

الشائعات التي تُلمح لقدوم iPhone المنخفض التكلفة قديمة جدًا. بدأت هذه الشائعات في الظهور لأول مرة في العام 2017 ولمحت إلى أنه سيتم الإعلان عنه في أوائل العام 2018، ولكن هذا ما لم يحصل بطبيعة الحال. بدأت هذه الشائعات بالظهور من جديد في أواخر العام 2019، ولكن هل سيكون هذا أخيرًا هو العام الذي سيحصل فيه ملاك iPhone 7 و iPhone 8 على بديلهم الذي طال إنتظاره؟

المصدر: موقع الكترونى

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