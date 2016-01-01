سامسونج تطلق تحديثا جديدا لـ Galaxy A10s

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سامسونج تطلق تحديثا جديدا لـ Galaxy A10s

أطلق العملاق الكوري الجنوبي في صناعة الهواتف الذكية، شركة سامسونج تحديثا جديدا لـ أندرويد 10.0 الجديد لهواتف Galaxy A10s، الذى تم بيعه بالأسواق فى أغسطس من العام الماضي.

وبحسب "جي إس إم آرينا" التقني، تضمن التحديث أيضًا واجهة تشغيل One UI 2.0 الخاصة بسامسونج، وطرح اولًا فى ماليزيا لأصحاب هواتف Galaxy A10s، على أن يصبح لكل المستخدمين بفى باقى دول العالم.

يحمل Galaxy A10s معالج من نوع Mediatek MT6762 Helio P22، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتى 2 و 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، و إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

وصُمم Galaxy A10s بشاشة كبيرة قياس 6.2 بوصة من نوع PLS TFT ، بالإضافة لكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 13 و 2 وميجابيكسل، وفلاش LED، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

يتميز الهاتف ببطارية كبيرة سعة 4000 ميللي أمبير، مقابل سعر 145 دولارا، ما يعادل 2300 جنيه مصري.

المصدر: صدى البلد

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