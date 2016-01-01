

عدسات Snapchat الجديدة تستخدم الواقع المعزز لتشجيع المسافة الاجتماعية عدسات Snapchat الجديدة تستخدم الواقع المعزز لتشجيع المسافة الاجتماعية

تأتي أحدث مجموعة من عدسات سناب شات Snapchat مع التذكير بأهمية الإبعاد الاجتماعي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.







قدم التطبيق عدستين جديدتين، تم إنشاؤهما بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، يستخدمان الواقع المعزز لتقديم النصائح للمستخدمين حول كيفية الحفاظ على صحتهم.

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يسمى أحدهما "المسافة الاجتماعية الخاصة بي"، يشجع المستخدمين على ممارسةالتباعد الاجتماعي وإنشاء دائرة للواقع المعزز على الأرض للمساعدة في تصور المساحة اللازمة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية الأخرى.تأتي عدسة أخرى مزودة بتذكيرات متحركة حول غسل اليدين والبقاء في المنزل وأهمية عدم لمس وجهك، وترتبط كلتا العدستين بموقع منظمة الصحة العالمية مع نصائح أمان إضافية.تعتمد العدسات الجديدة على التحديثات السابقة المتعلقة بفيروس كورونا من الشركة مثل موارد الصحة العقلية الجديدة و Bitmoji الصديقة للتمييز الاجتماعي.وعلى الرغم من أن أحدث عدسات AR قد لا تكون مثيرة للإعجاب من الناحية التقنية مثل ما رأيناه من Snap في الماضي، إلا أنها تُظهر كيف تستخدم الشركة منصة الكاميرا لتقديم معلومات صحية مهمة لمستخدميها.