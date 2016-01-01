

جوجل لم تعد تعرض الهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL للبيع جوجل لم تعد تعرض الهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL للبيع

لم يعد متجر جوجل على شبكة الإنترنت يعرض الهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL للبيع. أكد متحدث رسمي بإسم شركة جوجل لموقع Android Police أن شركة جوجل أوقفت مبيعات الجيل الثالث من هواتفها الذكية. ومع ذلك، فلا يزال متجر الشركة يعرض الهواتف Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL و Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL للبيع.



حتى إذا تمكنت من العثور على صفحة الهاتف Google Pixel 3، والتي لا يمكنك الوصول إليها من المتصفح Google Store، فإن جميع الخيارات على مستوى الذاكرة وشركات الإتصالات غير متوفرة. في العام الماضي، نفد مخزن Google Pixel 2 و Google Pixel 2 XL في متجر Google Store في أوائل شهر أبريل، لذا فإن التوقيت مناسب تقريبًا.



نصح المتحدث بإسم شركة جوجل أولئك الذين ما زالوا يريدون شراء الجيل الثالث من هواتف Google Pixel الذهاب إلى متاجر التجزئة الأخرى مثل Best Buy و B&H Photo التي لا تزال تملك بعض المخزون.