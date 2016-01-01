"أبل" تجهز مفاجأة لكل عشاق "آيفون" في 15 أبريل

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › "أبل" تجهز مفاجأة لكل عشاق "آيفون" في 15 أبريل

صورة الخبر: "أبل" تجهز مفاجأة لكل عشاق "آيفون" في 15 أبريل
"أبل" تجهز مفاجأة لكل عشاق "آيفون" في 15 أبريل

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تجهز مفاجأة لكل عشاق هواتف "آيفون" في 15 أبريل/نيسان الجاري.

وأوضح تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "أبل" تسعى لإنقاذ عام 2020 بإطلاق هاتفها الاقتصادي زهيد السعر "آيفون 9" في منتصف الشهر الجاري.

وسيكون هذا الجهاز خليفة هاتف "آيفون إس إي" الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2016.

​وكانت "أبل" قد أجلت إطلاق الهاتف لأكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونقل التقرير عن مصادر داخل "أبل" أنها أجرت اجتماعا داخليا لمناقشة كيفية إطلاق هاتف "آيفون 9"، وتوصلت على أنها ستكشف عنه رسميا في 15 أبريل، على أن يكون متاحا في الأسواق يوم 22 أبريل الجاري.

وستجهز "أبل" حدثا عبر الإنترنت للكشف عن مواصفات الهاتف الجديد وإمكانياته.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر هاتف "آيفون 9" ما بين 349 إلى 399 دولار أمريكي، وسيتم دعم بشاشة لمسية ضخمة ومستشعر بصمة أصابع.

المصدر: سبوتنيك

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "أبل" تجهز مفاجأة لكل عشاق "آيفون" في 15 أبريل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
63214

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager