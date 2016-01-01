

هونر تعلن رسميا عن هاتف Honor Play 9A لمن يريدون هاتفا ذكيا بسعر منخفض هونر تعلن رسميا عن هاتف Honor Play 9A لمن يريدون هاتفا ذكيا بسعر منخفض

أعلنت هونر Honor، العلامة التجارية المملوكة لشركة هواوي Huawei، عن هاتفها الذكي “هونر بلاي 9إيه” Honor Play 9A، والذي يستهدف المستخدمين من ذوي الدخول المحدودة.



ويصدر هاتف هونر بلاي 9إيه (Honor Play 9A) بشاشة إل سي دي LCD بقياس 6,3 بوصة، ودقة 720×1560 بيكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، مع قطع في منتصف أعلى الشاشة على شكل قطرة ماء يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، والتي تدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080p.



ويقدم الهاتف مستشعر للبصمة في الخلف منه، مع كاميرا خلفية مزدوجة، بدقة عدسة رئيسية 13 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/1.8، وعدسة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق.

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والمعالج في هاتف “هونر بلاي 9إيه” Honor Play 9A من نوع “ميدياتك هليو بي35” MediaTek Helio P35، مع ذاكرة عشوائية (رام) 4 جيجابايت، وسعة داخلية 64 و128 جيجابايت، مع منفذ لتركيب ذاكرة خارجية من نوع microSD حتى 512 جيجابايت.ويعمل هاتف “هونر بلاي 9إيه” Honor Play 9A بواجهة المستخدم Magic UI 3.0.1 القائمة على نظام تشغيل أندرويد 10، مع بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن بقدرة 10 واط عبر منفذ microUSB.ويصدر الهاتف في 3 ألوان، هي الأسود والأزرق والأخضر، وقد أتاحت هونر الحجز المسبق لهاتفها الجديد “هونر بلاي 9إيه” Honor Play 9A عبر موقع vmall.com الصيني، وذلك بسعر 125 دولارا (2,000 جنيه مصري تقريبا) لإصدار 4/64 جيجابايت، و170 دولارا (2,700 جنيه مصري تقريبا) لإصدار 4/128 جيجابايت، ولا يوجد معلومات متوفرة حتى الآن عن موعد طرح الهاتف في الأسواق العالمية.