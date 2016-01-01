ون بلس تنشر الإعلان الرسمي لمؤتمر الكشف عن هاتف OnePlus 8.. متى الموعد؟

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ون بلس تنشر الإعلان الرسمي لمؤتمر الكشف عن هاتف OnePlus 8.. متى الموعد؟

نشرت ون بلس OnePlus، اليوم الأثنين، إعلانها الترويجي لموعد مؤتمرها المنتظر للكشف عن سلسلة هواتف “ون بلس 8″، والتي يعتقد أن تتضمن هاتفين جديدن هما ون بلس 8 (OnePlus 8) وون بلس 8 برو (OnePlus 8 Pro).

وبحسب الفيديو، الذي نشرته ون بلس على قناتها الرسمية على يوتيوب، فسوف يتم عقد حدث الإعلان عن “ون بلس 8” يوم 14 أبريل القادم، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وأنه سيتم بثه على الإنترنت بسبب الإجراءات المتبعة حاليا حول انتشار فيروس كورونا.

وتشير المعلومات المتوفرة حتى الآن حول هواتف “ون بلس” الجديدة إلى صدورها بشاشة من نوع أوليد OLED، المعروفة بشاشة فلويد ديسبلاي Fluid Display، بجودة عرض Quad HD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما ستدعم الهواتف الجديدة شبكات الجيل الخامس 5G.

المصدر: مشبك

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