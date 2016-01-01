كانت كشفت شركة LG الكورية الجنوبية رسمياَ عن هاتفها الرائد LG V60 ThinQ 5G الشهر الماضى، إلا أنها أطلقت امس أول فيديو دعائى خاص به، كما حددت ميعاد إطلاقه بالأسواق للمستخدمين.
وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، سيطرح LG V60 ThinQ 5G رسميًا بالأسواق فى الفترة من 7 حتى 13 أبريل القادم، عن طريق شركتى AT&T and T-Mobile للإتصالات، مقابل 800 دولار للنسخة العادية، 950 دولار لأعلى نسخة منه وهى Ultra-Wide 5G.
يأتى LG V60 ThinQ 5G بشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع OLED بدوان أى حواف جانبية، بالإضافة إلى نوتش فى أعلى منتصف الشاشة، مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 ضد الخدوش والصدمات.
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التعليقات على LG تكشف أول إعلان لـ LG V60 ThinQ 5G.. وميعاد طرحه بالأسواق
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