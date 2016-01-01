حتى وإن كان العالم متوقفاً والمتاجر مغلقة والناس في بيوتها، سامسونج تواصل إطلاق هواتفها الذكية الجديدة، وإن لم يكن ضمن مؤتمر أو حتى إرسال بيان صحفي، حيث نشرت الشركة في موقعها الرسمي مواصفات هاتفها الجديد Galaxy M11.
يأتي الهاتف بشاشة من قياس 6.4 بوصة بدقة +HD مع كاميرا أمامية على شكل ثقب في الزاوية اليسرى بدقة 8 ميغابكسل وبفتحة عدسة f/2.0 مع التركيز الثابت.
لم تكشف سامسونج نوع واسم المعالج المستخدم في هذا الهاتف لكنه ثماني النوى بتردد 1.8 غيغاهرتز مع ذاكرة عشوائية 3 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت ودعم لبطاقات الذاكرة الخارجية.
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التعليقات على سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy M11 بثلاثة كاميرات وبطارية ضخمة
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