

ون بلس تكشف النقاب عن سلسلة هواتف OnePlus 8 في 14 أبريل ون بلس تكشف النقاب عن سلسلة هواتف OnePlus 8 في 14 أبريل

سلسلة هواتف ون بلس OnePlus 8 ستظهر رسميًا في 14 أبريل القادم.



أعلنت شركة ون بلس وعبر حسابها الرسمي بتويتر، عن 14 أبريل القادم كموعد للكشف عن سلسلة هواتف OnePlus 8 المنتظرة.



تُعد هواتف ون بلس من الهواتف المنتظرة في كل عام لما تقدمه من مزايا رائعة للمستخدمين وبأسعار تنافسية، وهذه المرة لن تكون مختلفة بالنسبة للمواصفات والتي سبق وعرفنا الكثير عنها من المصادر الرسمية أو الاشاعات، حيث تقوم الشركة بالتشويق لهواتفها كثيرًا قبل إطلاقها الرسمي.

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ومن المنتظر الإعلان عن هواتف الشركة ضمن مؤتمر عبر الإنترنت، يتخلله الكشف عن OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro، وهاتف أصغر.أما بالنسبة للمواصفات، فمن المنتظر أن يجلب الهاتفان الدعم لتقنية الجيل الخامس 5G، كما سيضيف أحدهما على الأقل شاشة مع تردد 120 هرتز تم تصنيعها بالتعاون مع سامسونج وفقًا لما نشرته ون بلس قبل شهرين على موقعها وهي من نوع OLED Fluid Display، بجانب معالج سنابدراجوان 865 وذاكرة رام 12 جيجابايت لنسخة برو و8 جيجابايت للنسخة العادية، فضلًا عن ميزة الشحن السريع والشحن اللاسلكي السريع.فيما ستحمل النسخة المصغرة المحتملة مزايا أقل تناسب الفئة المتوسطة وليست الرائدة وفقًا للتسريبات التي تحدثت عن الأمر.كانت التسريبات قبل أيام قد أشارت إلى احتمالية إطلاق سلسلة الهواتف الجديدة بتاريخ 15 أبريل – لم يبتعد كثيرًا.