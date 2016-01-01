

Mi 10 Lite..أرخص هاتف 5G من شاومي Mi 10 Lite..أرخص هاتف 5G من شاومي

تفتخر شاومي بهاتف Mi 10 Lite لكونه أرخص هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس، إذ يتوفر بسعر 350 يورو فقط.



وحتى يقدم اتصالا سريعا بالإنترنت، يعتمد Mi 10 Lite على معالج Snapdragon 765G يصاحبه موديم 5G وتقنية تبريد تحافظ على درجة حرارة الهاتف منخفضة.



الشاشة من نوع أوليد قياسها 6.57 إنش بنوتش صغير يضم كاميرا 16 ميجابكسل. والكاميرا الخلفية بإعداد رباعي الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل ولم يكشف عن وظائف العدسات الباقية لكن توقع عدسات مقربة وواسعة وعمق.

البطارية تأتي بسعة 4160 مللي أمبير يمكن شحنها سلكيا عند سرعة 20 واط، على أن يتوفر الهاتف بالألوان الأبيض والرمادي والأخضر، وبسعر يبدأ من 350 يورو لسعة 64 جيجابايت ويصل 400 يورو لسعة 128 جيجابايت



