بعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Huawei P40 Series، أتيحت لوسائل الإعلام المشاركة في جلسة أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت مع الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu. تحدث عن حزمة التطبيقات والخدمات التابعة للشركة، والوضع السائد حاليًا بسبب فيروس كورونا، والمساعد الرقمي الجديد Celia. ووفقا للسيد Richard Yu، فلن يكون لفيروس كورونا أي تأثير على توفر Huawei P40 و Huawei P40 Pro و +Huawei P40 Pro.
أكد لنا السيد Richard Yu أن الهواتف والمكونات كانت قيد الإنتاج منذ شهر ديسمبر من العام 2019، وهذا ما يعني قبل أن يعطل تفشي فيروس كورونا سلسلة التوريد.
وبالحديث عن الطلب، كشف الرئيس التنفيذي لشركة Huawei أن الناس يريدون الآن المزيد من الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية بسبب الحاجة إلى العمل أو الدراسة من المنزل. سلسلة هواتف Huawei P40 Series، وقطاع الهواتف الذكية بشكل عام، ليست إستثناء، لأن الناس الآن يقضون وقتًا أكثر من أي وقت مضى على هواتفهم الذكية.
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التعليقات على Huawei تؤكد أن توافر سلسلة هواتف Huawei P40 Series لن يتأثر بأزمة إنتشار فيروس كورونا
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