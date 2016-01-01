تظل رحلة البحث عن هاتف آيفون الشهير بسعر معقول عملية فى غاية الصعوبة، حيث تشتهرعلامة آبل الأمريكية الفاخرة بأسعارها المرتفعة قياسًا بالعلامات المنافسة، فحلم إقتناء آيفون هو مطمع للملايين من محبيه.
وبفضل العروض المستمرة على منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية، يمكنك بسهولة شراء هاتف مثل iPhone 6S بـ 115 دولارا أمريكيا فقط، ما يعادل 1800 جنيه مصري.
وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، يمكن الحصول على نسخة 16 جيجابايت باللون السيلفر من آيفون iPhone 6S مجدد عبر منصة أمازون الشهيرة، مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 6S متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.
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التعليقات على اشتري iphone 6s بـ 1800 جنيه فقط.. تفاصيل
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