

واتساب على آيفون وأندرويد.. أفضل 3 حيل يجهلها الكثيرون واتساب على آيفون وأندرويد.. أفضل 3 حيل يجهلها الكثيرون

يعد تطبيق المراسلة الفورية واتساب "Whatsapp"، أكثر تطبيقات التراسل شيوعًا إذ يفضل استخدامه أكثر من مليارى شخص حول في العالم، ولذلك يحصل باستمرار على مجموعة كبيرة من التحديثات، كما يملك العديد من المميزات التي تجعل الجميع يفضله عن غيره.



وإذا كنت تريد الحصول على أقصى استفادة من التطبيق على هواتف آيفون وأندرويد، فإليك بعض الحيل الأساسية التي يجب عليك استخدامها:



- تحرير مساحة التخزين:

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يستخدم تطبيق الواتساب مساحة تخزين كبيرة لاستخدامها في تخزين الوسائط والرسائل والرسائل الصوتية، وتتيح ميزة تخزين بيانات التطبيق للمستخدمين التحقق من بياناتهم وإدارتها يدويا، ويمكن أيضًا معرفة مقدار البيانات التي تم تبادلها مع مستخدم معين من خلال استخدام هذه الميزة وحذف البيانات غير المهمة.- قفل التطبيق ببصمة الإصبع:وهى حيلة خاصة بالحماية حيث يمكنك من خلالها قفل تطبيق واتساب ببصمة الأصبع، فقط يمكنك تشغيل المصادقة البيومترية لتطبيقات iOS الثابتة وتطبيقات Android، لاستخدامها في نظام التشغيل iOS ، انتقل إلى الإعدادات> الحساب> الخصوصية> قفل الشاشة ، وحدد Touch ID / Face ID واختر الوقت لتنشيط القفل، ويمكن لمستخدمي Android أيضا تمكين القفل بهذه الطريقة.- التخلص من إضافات المجموعات المزعجة:تستطيع من خلال تلك الحيلة التخلص من الإزعاج الذي تسببه لك الدردشة الجماعية على الواتساب، من خلال منع الأصدقاء أو الأشخاص الذين يملكون رقمك من إضافتك إلى مجموعات عشوائية، لتجنب ذلك اذهب إلى الإعدادات "الخصوصية" المجموعات وحدد "لا أحد" أو "جهات الاتصال الخاصة بي" بدلا من خيار "الكل".Advertisements