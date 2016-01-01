

الإعلان رسميًا عن Huawei Watch GT2e بإعتبارها النسخة الرياضية من Huawei Watch GT2 الإعلان رسميًا عن Huawei Watch GT2e بإعتبارها النسخة الرياضية من Huawei Watch GT2

Huawei Watch GT2e هي نسخة رياضية من الساعة الذكية Huawei Watch GT2، وتُكلف مبلغ أقل، فهي تُكلف 200 يورو بدلاً من 250 يورو التي تُكلفها الساعة الذكية Huawei Watch GT2 الحالية.



الساعة الذكية الجديدة Huawei Watch GT2e تستند على نسخة 46mm من الساعة الذكية الحالية Huawei Watch GT2، وهي تضم نفس شاشة AMOLED البالغ حجمها 1.39 إنش ودقتها 454×454 بكسل. ومع ذلك، فإن الإطار يُعتبر أكثر سمكًا مما يجعل أبعاد الساعة تبلغ 53.0×46.8 ملمتر بدلاً من 45.9×45.9 ملمتر.



التغيير الآخر الملاحظ هو حزام TPU المدمج والمثقب لتحسين التهوية. هيكل الساعة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ومقاوم للماء في عمق يصل إلى 50 مترًا.

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تفتخر الساعة الذكية Huawei Watch GT2e الجديدة بتوفيرها لأسبوعين من عمر البطارية بفضل المعالج HiSilicon Kirin A1. إذا كنت تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي GPS من أجل التمارين الرياضية، فيمكن أن تعمل الساعة لنحو 30 ساعة. الخيار الآخر هو الإستماع إلى الموسيقى عبر البلوتوث، وعمر البطارية آنذاك سيبلغ 24 ساعة مع العلم بأن الساعة نفسها تضم 4GB من الذاكرة الداخلية، وهو ما يكفي لتخزين حوالي 500 أغنية.يمكن لميزة Huawei TruRelax أن تساعدك على إدارة التوتر والقلق من خلال تمارين التنفس، وستراقب ميزة أخرى نومك وتساعدك على الحصور على مزيد من الراحة من خلال تحديد 6 أنواع شائعة من مشاكل النوم.ستكون الساعة الذكية Huawei Watch GT2e متاحة باللون الأسود والأحمر والأخضر والأبيض، وستكلف كما قلنا سابقًا 200 يورو. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Huawei كشفت عن لون جديد للساعة الذكية Huawei Watch GT2، وهذا اللون هو اللون الذهبي، وهذه النسخة ستكلف 230 يورو.