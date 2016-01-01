

الهاتف Galaxy Fold يبدأ أخيرًا بتلقي تحديث Android 10 الرسمي والمستقر الهاتف Galaxy Fold يبدأ أخيرًا بتلقي تحديث Android 10 الرسمي والمستقر

قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 10 للعديد من هواتفها الذكية، ولكن على الهاتف Galaxy Fold القابل للطي الإنتظار حتى الآن للحصول على هذا الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد. ما نعنيه هنا هو أن شركة سامسونج بدأت رسميًا اليوم بإصدار تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للهاتف Galaxy Fold.



تحديث Android 10 للهاتف Galaxy Fold يحمل البنية رقم F900FXXU3BTCD، ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر مارس، فضلا عن واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج. وجدير بالذكر أن هذا التحديث متوفر حاليًا في فرنسا، ولكن يجب أن يصل إلى الأسواق الأخرى في المستقبل القريب.



هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

قد يعجبك أيضا... loading...

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.