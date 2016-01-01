قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 10 للعديد من هواتفها الذكية، ولكن على الهاتف Galaxy Fold القابل للطي الإنتظار حتى الآن للحصول على هذا الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد. ما نعنيه هنا هو أن شركة سامسونج بدأت رسميًا اليوم بإصدار تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للهاتف Galaxy Fold.
تحديث Android 10 للهاتف Galaxy Fold يحمل البنية رقم F900FXXU3BTCD، ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر مارس، فضلا عن واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج. وجدير بالذكر أن هذا التحديث متوفر حاليًا في فرنسا، ولكن يجب أن يصل إلى الأسواق الأخرى في المستقبل القريب.
هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.
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التعليقات على الهاتف Galaxy Fold يبدأ أخيرًا بتلقي تحديث Android 10 الرسمي والمستقر
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