سمعنا العديد من الشائعات حول الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro في الفترة الماضية، ورأينا كذلك مجموعة من الصور المسربة لهذين الهاتفين. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا اليوم على صورة مسربة جديدة تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف OnePlus 8 Pro من مختلف الزوايا، وهو التسريب الذي يتماشى مع التسريبات التي حصلنا عليها في الفترة الماضية.
التسريب الجديد يؤكد لنا من جديد أن الهاتف OnePlus 8 Pro القادم لن يبدو مختلفًا كثيرًا عن الهاتف OnePlus 7 Pro، ولكن عندما تقوم بإمعان النظر في الصورة، فسوف ترى أن الهاتف OnePlus 8 Pro حصل على كاميرا Time Of Flight إضافية ومستشعرات إضافية لدعم الكاميرا في الخلف، فضلا عن سماعة أذن أكبر. يبدو أن الإطار العلوي للشاشة في الهاتف OnePlus 8 Pro يُعتبر أكثر سماكة من الهاتف OnePlus 7 Pro.
وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية للهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro، فقد تردد بالأمس أن كلا الهاتفين سيستخدمان المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وسيدعمان شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة. وعلاوة على ذلك، فكلاهما سيأتيان مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، ومع 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية. ومع ذلك، فإن الهاتف OnePlus 8 Pro سيضم الذاكرة العشوائية LPDDR 5، بينما سيواصل OnePlus 8 إستخدام الذاكرة العشوائية LPDDR4X.
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التعليقات على تسريب جديد يكشف لنا عن تصميم ومواصفات الهاتف OnePlus 8 Pro
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