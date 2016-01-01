

هواوي تكشف عن سلسلة هواتف P40 مع كاميرات مذهلة هواوي تكشف عن سلسلة هواتف P40 مع كاميرات مذهلة

رفع الستار عن سلسلة هواتف هواوي P40 رسميًا مع مزايا كبيرة للكاميرا والبطارية لمنافسة سلسلة سامسونج جالكسي S20.



هواوي تكشف عن سلسلة هواتف P40 مع كاميرات مذهلة



أعلنت شركة هواوي عن سلسلة هواتف P40 قبل قليل في مؤتمرها الذي بثته عبر الإنترنت بعد أن كان من المفترض انعقاده في العاصمة الفرنسية، باريس. وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المتفشي حول العالم.

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تضم سلسلة هواوي الجديدة 3 أجهزة تتمثل في P40 الذي يحمل مزايا كثيرة لاسيما على مستوى الكاميرا، ونسخة P40 Pro بمزايا أفضل، مع نسخة Pro+ التي تأتي بنفس مزايا النسخة السابقة لكن مع تصميم من السيراميك. وستتاح جميعًا للشراء في 7 أبريل القادم.تتشابه الأجهزة في التصميم الجميل مع شاشة تحتوي على ثقب للكاميرات الأمامية، ووجود مستطيل للكاميرات في الجانب الأيسر للواجهة الخلفية.كما تتميز كذلك باحتوائهما على معالج كيرين 990 والذي يتمتع بتقنية الجيل الخامس وتقنية WiFi 6+ لأول مرة بالهواتف الذكية.وبالإضافة إلى ذلك، فقد أصبحت سلسلة P40 هي أول سلسلة تدعم شريحتين بتقنية الجيل الخامس والشريحة الإلكترونية eSIM.هواوي Pro+يتميز الهاتف بقياس 6.58 بوصة وزوايا منحنية بدقة FHD+ مع تردد 90 هرتز وهي من نوع Flex OLED بحواف منحنية في الزوايا الأربعة، وتحتوي على ثقب مزدوج يحتوي كاميرا بدقة 32 بكسل ومستشعر أشعة تحت الحمراء 3D للتعرف على الوجه والتحكم بالهاتف بالإيماءات وقدرة على التصوير بدقة 4K.ويأتيان كذلك مع كاميرا خماسية من لايكا تحتوي 4 عدسات خلفية للتصوير ومستشعر ضوئي 3D ToF، وتتميز العدسات بدقة 50 ميجا بكسل، وعدسة 40 ميجا بكسل واسعة جدًا بتقنية RYYP يمكنها كذلك تصوير فيديو بدقة 4K بسرعة 40 إطار في الثانية، بجانب عدسة تيلي فوتو بدقة 8 ميجا بكسل بتقريب بصري 10 مرات بتقنية بريسكوب، وعدسة تيلي فوتو أخرى بدقة 8 ميجابكسل وبتقريب بصري 3 مرات. وتتميز كاميرا الهاتف بقدرات على التقريب الهجين 20 مرة والتقريب الرقمي 100 مرة.ويضيف الهاتف بطارية بقدرة 4,200 ملي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع وكذلك الشحن اللاسلكي السريع بقوة 40 واط، والعكسيكما يقدم ذاكرة رام 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، بجانب معالج كيرين 990 الذي تطوره هواوي بنفسها.وبطبيعة الحال، سيدعم الهاتف واجهة مستخدمة EMUI 10 المبنية على نظام تشغيل أندرويد 10 لكن دون تقديم الدعم لخدمات جوجل.الهاتف الجديد سيوفران كذلك مزايا أخرى عديدة؛ مثل الاتصال قريب المدى NFC، وتقنية مقاومة الماء والغبار IP68، وWiFi 6.سيتوفر الهاتف بلونين بتصميم من السيراميك وهي الأسود والأبيض، وبسعر 1399 يورو.هواوي P40 Proيتسم الهاتف بنفس مزايا الهاتف السابق في الغالب، حيث يأتي مع شاشة بقياس 6.58 بوصة وزوايا منحنية بدقة FHD+ مع تردد 90 هرتز وهي من نوع Flex OLED بحواف منحنية من الزوايا الأربعة، وتحتوي على ثقب مزدوج يحتوي كاميرا بدقة 32 بكسل ومستشعر أشعة تحت الحمراء 3D للتعرف على الوجه والتحكم بالإيماءات وقدرة على التصوير بقدرة تصل 4K.ويأتي كذلك مع كاميرا رباعية من لايكا تحتوي 3 عدسات خلفية للتصوير ومستشعر ضوئي 3D ToF، وتتميز العدسات بدقة 50 ميجا بكسل، وعدسة 40 ميجا بكسل واسعة جدًا لها القدرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، بجانب عدسة تيلي فوتو بدقة 12 ميجا بكسل بتقريب بصري 5 مرات. وتتمتع العدسات بتقنية تصوير RYYP مع مستشعر ضوئي كبير.ويضيف الهاتفان بطارية بقدرة 4,200 ملي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع وكذلك الشحن اللاسلكي بقوة 40 واط، والشحن العكسي.كما يقدمان ذاكرة رام 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، بجانب معالج كيرين 990 الذي تطوره هواوي بنفسها.وبطبيعة الحال، سيدعم الهاتفان واجهة مستخدمة EMUI 10 المبنية على نظام تشغيل أندرويد 10 لكن دون تقديم الدعم لخدمات جوجل.الهاتفان الجديدان سيوفران كذلك مزايا أخرى عديدة؛ مثل الاتصال قريب المدى NFC، وتقنية مقاومة الماء والغبار بأعلى درجاتها IP68.سيتوفر الهاتف بخمسة ألوان: الأسود، الأزرق البحري، الأبيض الثلجي، الفضي، والذهبي المصقول، وبسعر 999 يورو.هواوي P40يأتي هذا الهاتف بحجم أصغر من النسخة السابقة، وذلك مع شاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع OLED وبدقة FHD+ مع ثقب في الجهة العلوية للكاميرا الأمامية والتي ستأتي بدقة 32 ميجابكسل وقدرة على التصوير بدقة 4K، ومستشعر أشعة تحت الحمراء للتعرف على الوجه وتقديم مزايا مثل التحكم عبر الإيماءات.فيما تقتصر الكاميرا الخلفية على 3 عدسات دون مستشعر ضوئي، وتأتي عدساتها بدقة 50 ميجابكسل بتقنية RYYP، وعدسة 16 ميجابكسل واسعة جدًا، و8 ميجابكسل لعدسة التيلي فوتو مع خاصية التركيز الصوري وقدرة التقريب 3 مرات.وسيضيف معه بطارية بقدرة 3,800 ملي أمبير / ساعة مع خاصية الشحن السريع بقوة 22.5 واط، وبدون خاصية الشحن اللاسلكي.وبجانب ذلك، فسيقدم جهاز هواوي الجديد ذاكرة رام 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، بجانب معالج كيرين 990.وبالنسبة للمزايا الأخرى، فقد أضافت شركة هواوي ميزة الاتصال القريب NFC التي تستخدم في خدمات الدفع وميزة مقاومة الرذاذ IP53.وعلى غرار P40 Pro، فسيوفر هاتف P40 واجهة المستخدم EMUI 10 المبنية على أندرويد 10 وبدون دعمها لخدمات شركة جوجل.سيتوفر الهاتف بخمسة ألوان: الأسود، الأزرق البحري، الأبيض الثلجي، الفضي، والذهبي المصقول، وبسعر 799 يورو.