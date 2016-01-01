تستضيف شركة آبل عادة حدث له صلة بـ iPhone في خريف كل عام، وهو الحدث الذي يُقام عادة في شهر سبتمبر. إذا كنت تتطلع إلى ترقية iPhone الخاص بك هذا العام، فقد لا تكون محظوظًا لأنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة Nikkei، فيبدو أنها سمعت من مصادرها أن شركة آبل تفكر في تأخير إطلاق iPhone 12 Series إلى العام 2021.
ووفقا للتقرير، فيبدو أن شركة آبل تدرس فكرة تأجيل إطلاق iPhone 12 Series لعدة أشهر، مما يعني أنه من الممكن أن يتم تأخير عملية الإطلاق إلى العام 2021. ويرجع ذلك إلى المخاوف المستمرة بشأن أداء هواتف iPhone الجديدة في ظل الوضع السائد حاليًا، فقد توقف العالم تقريبًا نتيجة لتفشي فيروس كورونا.
نظرًا لأن الفيروس أجبر العديد من الشركات على تعليق عملياتها مؤقتًا، فلا شك أنه كان له تأثير على الإقتصاد، فبعض الأشخاص توقفوا على العمل. ونتيجة لذلك، فمن المحتمل أن ينفق الناس أموالهم على الأشياء الأساسية وتخطي الكماليات مثل شراء هاتف جديد.
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التعليقات على تقرير جديد يقترح تأجيل إطلاق هواتف iPhone 12 Series إلى العام المقبل
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