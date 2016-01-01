تقرير جديد يقترح تأجيل إطلاق هواتف iPhone 12 Series إلى العام المقبل

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تقرير جديد يقترح تأجيل إطلاق هواتف iPhone 12 Series إلى العام المقبل

تستضيف شركة آبل عادة حدث له صلة بـ iPhone في خريف كل عام، وهو الحدث الذي يُقام عادة في شهر سبتمبر. إذا كنت تتطلع إلى ترقية iPhone الخاص بك هذا العام، فقد لا تكون محظوظًا لأنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة Nikkei، فيبدو أنها سمعت من مصادرها أن شركة آبل تفكر في تأخير إطلاق iPhone 12 Series إلى العام 2021.

ووفقا للتقرير، فيبدو أن شركة آبل تدرس فكرة تأجيل إطلاق iPhone 12 Series لعدة أشهر، مما يعني أنه من الممكن أن يتم تأخير عملية الإطلاق إلى العام 2021. ويرجع ذلك إلى المخاوف المستمرة بشأن أداء هواتف iPhone الجديدة في ظل الوضع السائد حاليًا، فقد توقف العالم تقريبًا نتيجة لتفشي فيروس كورونا.

نظرًا لأن الفيروس أجبر العديد من الشركات على تعليق عملياتها مؤقتًا، فلا شك أنه كان له تأثير على الإقتصاد، فبعض الأشخاص توقفوا على العمل. ونتيجة لذلك، فمن المحتمل أن ينفق الناس أموالهم على الأشياء الأساسية وتخطي الكماليات مثل شراء هاتف جديد.

هذا يعني أنه إذا قررت شركة آبل الحفاظ على تقاليدها وإطلاق iPhone 12 Series في خريف هذا العام، فهناك إحتمال أن يكون الطلب على هذه التشكيلة أقل بكثير مما تريده آبل، لذا فمن المنطقي أن تفكر آبل في تأجيل عملية الإطلاق إلى وقت تعود فيه الأمور إلى بعض مظاهر الحياة الطبيعية. لم تُعلن شركة آبل رسميًا بعد عن أي شيء، ولكن نظرًا لأن علاج أو لقاح لفيروس كورونا لن يصل على الأرجح في المستقبل القريب، فهناك شعور عام بأن هذه المشكلة قد لا تختفي في أي وقت قريب.

المصدر: موقع الكترونى

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