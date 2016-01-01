تعمل سوني على إعادة تنظيم شركاتها من جديد حيث ستقوم بدمج ثلاثة شركات وهي قطاع الهواتف والاتصالات، قطاع التصوير، والترفيه المنزلي والصوتيات معاً ضمن شركة واحدة ستدعى Sony Electronics Corporation وذلك بدءاً من الأول من ابريل المقبل.
هذا يعني أن الهواتف الذكية والكاميرات الرقمية وأجهزة التلفاز والصوت المنزلية كلها ستكون تحت إدارة شركة واحدة. والهدف من هذا الأمر هو إعادة دمج وتكامل عدة منتجات مرتبطة ببعضها البعض بحيث يتم تحسين البنية الداخلية وكفاءة العمليات ومنع التكرار.
وبطبيعة الحال فإن المبيعات الدولية والتسويق والتصنيع والنقل والشحن والمشتريات والهندسة، كل هذه العمليات المتعلقة بالقطاعات المذكورة سيتم دمجها معاً في محاولة لرفع ربحيتها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سوني ستدمج قطاعات الهاتف والكاميرات والترفيه المنزلي معاً
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق