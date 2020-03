تحديث جديد يجلب ميزات «GALAXY S20» إلى هواتف «S10 و NOTE 10» تحديث جديد يجلب ميزات «GALAXY S20» إلى هواتف «S10 و NOTE 10»

أصدرت شركة سامسونج تحديثا جديدا لسلسلة هواتفها الشهيرة Galaxy S10 و Galaxy Note 10، و الذي يجلب معه بعض ميزات Galaxy S20 الرئيسية.



ووفقاً لموقع The Verge المتخصص في الأخبار التقنية ، يبلغ هذا التحديث حجمه 1.5 جيجابايت ويجلب معه ميزات للكاميرا والتي تشمل Single Take و Night Hyperlapse و Custom Filter و AR Emoji و Pro Video. يتيح التحديث الجديد أيضًا تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية بإستخدام الكاميرا الأمامية.



بالإضافة إلى ذلك، يجلب هذا التحديث معه أيضًا الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل وواجهة Samsung One UI 2.1، كما يضيف ميزات Clean View و Quick Crop إلى تطبيق Gallery، ويجلب Quick Share و Music Share إلى الهواتف المذكورة آنفًا.

وبالنسبة لميزة Quick Share، فهي تسهل مشاركة الملفات مع جهات الإتصالات القريبة، بينما تتيح لك ميزة Music Share توسيع إتصال البلوتوث.وجدير بالذكر أن التحديث الجديد متوفر حاليًا في ألمانيا وسويسرا، ولكن يجب أن يشق طريقه إلى الأسواق الأخرى قريبًا.