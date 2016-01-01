قالت شركة أبحاث السوق (كاونتر بوينت ريسيرش) Counter Research، إن مبيعات الهواتف الذكية العالمية تراجعت بنسبة 14% في شهر فبراير الماضي مع انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين وخارجها، وهو نذير محتمل لمزيد من التراجع مع تفاقم تفشي المرض في أجزاء كثيرة من العالم.
ودفع تفشي الفيروس شركة آبل وغيرها من مصنعي الهواتف الذكية إلى إغلاق متاجرها في الصين في فبراير، وتشير البيانات الحكومية إلى أن شركة آبل باعت أقل من 500 ألف هاتف ذكي في سوق البر الرئيسي الصيني خلال الشهر الماضي.
وبدأت الصين، التي شهدت انخفاضًا في المبيعات بنسبة 38% في فبراير مقارنة بالعام الماضي، الآن في إظهار بوادر انتعاش مع إعادة فتح العديد من المتاجر في منتصف مارس الجاري.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على في زمن كورونا.. تعرف على سوق المبيعات للهواتف الذكية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق