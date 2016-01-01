

الهاتف Oppo Reno Ace 2 سيصل في شهر أبريل المقبل، وسيدعم الشحن بقوة 65W الهاتف Oppo Reno Ace 2 سيصل في شهر أبريل المقبل، وسيدعم الشحن بقوة 65W

Oppo Reno Ace كان هو أول هاتف ذكي يدعم الشحن السريع بقوة 65W يصل إلى السوق. الآن، كشف لنا نائب رئيس شركة Oppo، السيد Brian Shen عبر حسابه الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن الهاتف Oppo Reno Ace 2 سيصل في شهر أبريل المقبل.



تم رصد هاتف يحمل الإسم الرمزي Oppo PDHM00 في قاعدة بيانات هيئة CCC الصينية يُعتقد بأنه الهاتف Oppo Reno Ace 2. في حالة إذا كان هذا الهاتف هو بالفعل Oppo Reno Ace 2، فهذا يعني أنه سيدعم هو الآخر الشحن السريع بقوة 65W. وبالتالي، إذا جاء الهاتف Oppo Reno Ace 2 مع بطارية بسعة 4000mAh، فهذا يعني أنه سيكون قادرًا على شحن 49 في المئة منها في غضون 10 دقائق فقط، في حين سيحتاج إلى 28 دقيقة فقط ليقوم بشحنها بالكامل.



لم تكشف لنا شركة Oppo عن أي معلومات رسمية حول المواصفات التقنية للهاتف Oppo Reno Ace 2، ولكن من المحتمل أن يضم هذا الهاتف المعالج Snapdragon 865 الرائد الأحدث من شركة كوالكوم، وأربع كاميرات في الخلف، فضلا عن ما لا يقل عن 8GB من الذاكرة العشوائية. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.