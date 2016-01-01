

مؤسس هواوي: أزمة كورونا كشفت أهمية صناعة الاتصالات مؤسس هواوي: أزمة كورونا كشفت أهمية صناعة الاتصالات

قال رن زينفيه، مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذي إنه متفائل حيال متابعة الشركة لتحقيق النتائج المرجوة لأعمالها عالميًا على صعيد إنتاج مزيد من الابتكارات وتوفير الحلول والمنتجات للعملاء، موضحًا أن أزمة فيروس كورونا المستجد قد تؤثر سلبًا على تحقيق النتائج المالية المستهدفة للعام الحالي 2020.







أضاف زينفيه في تصريحات لـ "وول ستريت جورنال"، أن أكثر من 90% من موظفين الشركة العاملين في الصين والبالغ عددهم 150 ألف قد عاودوا إلى عملهم بشكل نظامي، وأن الشركة اختزلت كثيرًا من نشاطات الأعمال التي تتطلب السفر، وتركز حالياً على قيادة أعمالها من خلال أنظمة الاجتماعات المرئية التي تنتجها الشركة بنفسها.

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أوضح أن اهتمام الشركة ينصب حاليًا على مساعدة العديد من مورديها وشركائها وعملائها المتأثرين بشكل ملحوظ بأزمة الفيروس، بما في ذلك إمدادهم بالأدوات الطبية اللازمة.وفي سياق الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الشركة للحيلولة دون حصول تأثير كبير على نموالأعمال، قال رن زينفيه إن الشركة أعلنت عن تعزيز استثماراتها في مجال البحث والتطوير بضخ 5.8 مليار دولار كزيادة في الانفاق على هذا المجال خلال 2020 ليصل مجموعه إلى أكثر 20 مليار دولار.أشار زينفيه إلى أن الأزمة الحالية دفعت الشركة لتخفيض أهدافها المالية للسنة الحالية 2020، والصورة الحقيقية للوضع الراهن على مستوى الأعمال لن تتضح قبل نهاية الشهر المقبل، والإرباك الحاصل للأعمال أدى لانخفاض مبيعات الهواتف خارج الصين، وعلى الرغم من ذلك، ما تزال مبيعات هواوي العالمية تحقق أكثر من 22 مليون هاتف شهريًا، مايشكل ارتفاعًا للمبيعات مقارنة بالعام الماضي.وفي إطار رده على مواصلة حملة الإدارة الأمريكية ضد الشركة، قال رن زينفيه: "سنتابع بالتأكيد الدفاع عن موقعنا ودحض مزاعم الإدارة الأمريكية واتهاماتها لنا،وببساطة شديدة، الحقيقة تكمن في أنه لايمكن أن يكون أي شي يقولونه صحيحًا يحسب ضدنا ويجد آذانا صاغية ويمكن أخذه بعين الاعتبار".تابع أنه متفائل حيال تحقيق الشركة لأهداف النتائج المالية لعام 2019 والتي ستعلن الشركة عنها من خلال نشر التقرير المالي المدقق للشركة في نهاية الشهر الحالي.وكان عدد من مسؤولي الشركة قد توقعوا زيادة الأرباح إلى 18% ليصل إجمالي العوائد لحوالي 122 مليار دولار أمريكي، وقد ذكر رن زينفيه عن زيادة بصافي الأرباح مقارنة بالعام الذي سبقه 2018.ويعتقد زينفيه أن أزمة كورونا قد سلطت الضوء على أهمية صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات والقيمة الكبيرة التي يمكن للتكنولوجيا المتطورة أن تقدمها في سياق معالجة الأزمات والمساهمة في استقرار الأمور ووضع الحلول، خصوصًا في مجال شبكات الاتصالات التي يتوقع أن يزداد الطلب عليها ويخشى من عدم تمكن الشركة الوفاء بمتطلبات التوريد التي ستتزايد وفقا لذلك.الجدير بالذكر بأنه رغم بدء سريان فك الحظر عن مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس، لاتزال العديد من مواقع أعمال هواوي فيها مغلقة، بما في ذلك مركز أعمال هواوي الكبير للبحث والتطوير الذي يضم أكثر من 8000 موظف.