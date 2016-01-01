

مستخدمو آيفون.. ننشر 16 سبب لتحديث هواتفك اليوم مستخدمو آيفون.. ننشر 16 سبب لتحديث هواتفك اليوم

طرحت آبل Apple أحدث إصدار - iOS 13.4 - لمستخدمي iPhone في جميع أنحاء العالم، وتم طرح الإصدار التجريبي من iOS 13.4 قبل شهر تقريبًا، مما يعني إجراء اختبار شامل قبل وصوله إلى عامة الناس.







واحدة من الميزات الكبيرة التي تأتي مع iOS 13.4 هي مشاركة مجلد iCloud Drive، يشبه هذا نوعًا من ميزة Dropbox التي تسمح لمستخدمي iPhone بمشاركة مجلد وجعل الآخرين يرون المحتويات عند تحديثها.

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الجديد أيضًا هو تسعة ملصقات Memoji جديدة، تشمل Party Face و Smiling Face with Hearts، وهناك بعض الميزات والإصلاحات الأخرى التي تم طرحها أيضًا.أما في تطبيق الكاميرا والصور، تم إصلاح مشكلات مثل الصور التي يبدو أنها تستخدم سعة تخزين زائدة، وفي تطبيق الكاميرا، ربما ظهر معين المنظر كما تم إصلاح شاشة سوداء أيضًا.فيما يلي قائمة كاملة بإصلاحات الأخطاء والتحسينات الأخرى التي يجلبها iOS 13.4إلى أجهزة iPhone في جميع أنحاء العالم:* يعمل على إصلاح مشكلة في الكاميرا حيث قد يظهر معين المنظر كشاشة سوداء بعد الإطلاق* يعالج مشكلة حيث قد يبدو أن الصور تستخدم مساحة تخزين زائدة* يعمل على حل مشكلة في الصور قد تمنع مشاركة صورة إلى الرسائل إذا تم تعطيل iMessage* يعمل على إصلاح مشكلة في البريد حيث قد تظهر الرسائل خارج الترتيب* يعالج مشكلة في البريد حيث قد تعرض قائمة المحادثات صفوفًا فارغة* يحل مشكلة احتمال تعطل البريد عند النقر على زر المشاركة في نظرة سريعة* يعمل على إصلاح مشكلة في الإعدادات حيث قد يتم عرض بيانات شبكة الجوّال بشكل غير صحيح باعتبارها مغلقة* يعالج مشكلة في Safari حيثقد لا يتم عكس صفحات الويب عندما يكون كل من Dark Mode و Smart Invert نشطين* يحل مشكلة حيث قد يظهر النص المنسوخ من محتوى الويب في تطبيق تابع لجهة خارجية غير مرئي عند اللصق إذا كان الوضع المظلم نشطًا* يعمل على إصلاح مشكلة في Safari حيثقد يتم عرض مربع CAPTCHA بشكل غير صحيح* يعالج مشكلة حيث لا يجوز للتذكيرات إصدار إشعارات جديدة للتذكير المتكرر المتأخر حتى يتم وضع علامة عليه كمكتمل* يحل مشكلة حيث قد ترسل التذكيرات إخطارات للتذكيرات المكتملة* يعمل على إصلاح مشكلة ظهور iCloud Drive في Pages و Numbers و Keynote حتى في حالة عدم تسجيل الدخول* يعالج مشكلة في Apple Music حيث قد لا يتم بث مقاطع الفيديو الموسيقية بجودة عالية* يعالج مشكلة في تطبيق Home حيث قد يؤدي النقر على إشعار نشاط من كاميرا أمنية إلى فتح تسجيل مختلف* يحل مشكلة عدم ظهور الاختصارات عند النقر على قائمة المشاركة من لقطة شاشة* يحسن لوحة المفاتيح البورمية بحيث يمكن الآن الوصول إلى رموز علامات الترقيم من الأرقام والرموز