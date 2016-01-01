على الرغم من أنه سيتم التخلص من القطع النحيف الذي رأيناه في الهاتف Huawei Mate 30 لصالح الثقب العريض البيضاوي، إلا أن الهاتفين Huawei P40 Pro و Huawei P40 Premium سيحتفظان بالمستشعر الثلاثي الأبعاد Time Of Flight في الكاميرا الأمامية من أجل خاصية الفتح عن طريق الوجه.
سيتم إستخدام هذا المستشعر لتأمين عمليات الدفع لأن هذا المستشعر يجعل خاصية التعرف على الوجه أكثر أمانًا بالمقارنة مع ميزات الفتح عن الطريق الوجه التي تستخدم الكاميرا الأمامية فقط. ومع ذلك، نود أن نشير إلى أن الكاميرا الأمامية المزدوجة والمستشعرات الإضافية جعلت الثقب أوسع قليلاً مما هو عليه في الهاتف Huawei P40 كما يمكنك أن ترى في هذه الصور المسربة من قبل evleaks :
سيضم الهاتفين Huawei P40 Pro و Huawei P40 Premium كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل بالإضافة إلى مستشعر Time Of Flight في الثقب. سيتم وضع مستشعر الإيماءات الحركية مع المستشعرات الأخرى إما تحت الشاشة أو في الإطار العلوي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على Huawei P40 Pro و Huawei P40 Premium سيحتفظان بمستشعر 3D لتأمين عمليات الدفع
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق