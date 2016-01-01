

Huawei P40 Pro و Huawei P40 Premium سيحتفظان بمستشعر 3D لتأمين عمليات الدفع Huawei P40 Pro و Huawei P40 Premium سيحتفظان بمستشعر 3D لتأمين عمليات الدفع

على الرغم من أنه سيتم التخلص من القطع النحيف الذي رأيناه في الهاتف Huawei Mate 30 لصالح الثقب العريض البيضاوي، إلا أن الهاتفين Huawei P40 Pro و Huawei P40 Premium سيحتفظان بالمستشعر الثلاثي الأبعاد Time Of Flight في الكاميرا الأمامية من أجل خاصية الفتح عن طريق الوجه.



سيتم إستخدام هذا المستشعر لتأمين عمليات الدفع لأن هذا المستشعر يجعل خاصية التعرف على الوجه أكثر أمانًا بالمقارنة مع ميزات الفتح عن الطريق الوجه التي تستخدم الكاميرا الأمامية فقط. ومع ذلك، نود أن نشير إلى أن الكاميرا الأمامية المزدوجة والمستشعرات الإضافية جعلت الثقب أوسع قليلاً مما هو عليه في الهاتف Huawei P40 كما يمكنك أن ترى في هذه الصور المسربة من قبل evleaks :



سيضم الهاتفين Huawei P40 Pro و Huawei P40 Premium كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل بالإضافة إلى مستشعر Time Of Flight في الثقب. سيتم وضع مستشعر الإيماءات الحركية مع المستشعرات الأخرى إما تحت الشاشة أو في الإطار العلوي.

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ومع ذلك، يُمثل هذا مشكلة نظرًا لأن الإطار العلوي منحني. هذا هو ما يجعل الإطار العلوي في الصورة أعلاه للهاتف Huawei P40 Pro يبدو نحيفًا جدًا، وألقي نظرة على الصورة أدناه للحصول على لقطة أقرب.كما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Huawei P40 Premium سيحصل على نفس مواصفات الهاتف Huawei P40 Pro. الشيء الذي سيميز الهاتف الأول هو أنه سيضم كاميرا مُقربة ثانية ليصل العدد الإجمالي للكاميرات في واجهته الخلفية إلى خمس كاميرات على عكس الهاتف Huawei P40 Pro الذي سيضم أربع كاميرات فقط في الخلف، والهاتف Huawei P40 الذي سيضم ثلاث كاميرات فقط.