

الإعلان رسميًا عن الهاتف ZTE Axon 11 5G مع شاشة AMOLED بحجم 6.47 إنش الإعلان رسميًا عن الهاتف ZTE Axon 11 5G مع شاشة AMOLED بحجم 6.47 إنش

كما كان متوقعًا بالفعل، فقد قامت شركة ZTE اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف ZTE Axon 11 5G. هذا الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس المستقلة وغير المستقلة بفضل مودم 5G المدمج في المعالج Snapdragon 765G، ويضم أربع كاميرات في الواجهة الخلفية تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل، بينما يضم بطارية بسعة 4000mAh.



في الأمام، يضم الهاتف ZTE Axon 11 5G شاشة AMOLED بحجم 6.47 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 20 ميغابكسل، ومستشعر بصمات الأصابع أسفلها. وفي الخلف، يضم هذا الهاتف أربع كاميرات بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.



وبغض النظر عن المعالج Snapdragon 765G، فالهاتف ZTE Axon 11 5G الجديد يضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن السريع +Quick Charge 4.0. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة MiFavor 10.

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الهاتف ZTE Axon 11 5G سيكون متوفرًا باللونين الأسود والأبيض، وسيكلف ما يُعادل 380 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 420 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 480 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB. هذا الهاتف متوفر بالفعل للطلب المسبق في الصين، وليست هناك حاليًا أي معلومات حول عملية الإطلاق على الصعيد العالمي.