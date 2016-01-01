

شاومي تعلن رسميا عن هاتفها الذكي الجديد Redmi K30 Pro.. تعرف على مواصفاته وسعره شاومي تعلن رسميا عن هاتفها الذكي الجديد Redmi K30 Pro.. تعرف على مواصفاته وسعره

أعلنت شاومي Xiaomi عن أحدث هواتفها الذكية من سلسلة ريدمي Redmi، هاتف ريدمي كيه30 برو (Redmi K30 Pro)، وهو الإصدار المحسن من هاتف “ريدمي كيه30” Redmi K30، الذي صدر في الصين في شهر ديسمبر الماضي بإصدارات داعمة للجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G.



ويختلف هاتف “ريدمي كيه30 برو” في تصميمه تماما عن هاتف “ريدمي كيه30″، فهو يصدر بكاميرا أمامية منبثقة، كما في هواتف سلسلة “ريدمي كيه20” Redmi K20، مع مستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة، وكاميرا خلفية رباعية العدسات في شكل دائري.



ويعمل هاتف “ريدمي كيه30 برو” Redmi K30 Pro بمعالج كوالكوم سنابدراجون 865، ما يعني أنه داعم لشبكات الجيل الخامس 5G، مع شاشة بقياس 6,67 بوصة من نوع سوبر أموليد Super AMOLED، بدقة 1080×2400 بيكسل، تدعم ميزة HDR10+، لكن بمعدل تحديث منخفض 60 هرتز.

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والذاكرة العشوائية (رام) في هاتف “ريدمي كيه30 برو” بحجم 6 و8 جيجابايت، من نوع LPDDR5، وسعة داخلية من نوع UFS 3.1 بحجم 128 و256 جيجابايت.والكاميرا الأمامية في الهاتف بدقة 20 ميجابيكسل، والكاميرا الخلفية رباعية بدقة عدسة رئيسية 64 ميجابيكسل بمستشعر سوني IMX686، مع نظام تثبيت الصورة المزدوج OIS وEIS، وعدسة بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل.ويمتاز هاتف “ريدمي كيه30 برو” بإمكانية تسجيل الفيديو بدقة 8K، كما يوجد منفذ تقليدي لسماعات الرأس 3,5 ملليمتر، وهو مقاوم للماء بمعيار IP53، وميزة الاتصال قريب المدى NFC، مع دعم للشبكات اللاسلكية Wi-Fi 6.وبطارية الهاتف بسعة 4,700 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، مع دعم لوضع الألعاب Game Turbo 3.0.وحددت شاومي سعر إصدار 6/128 جيجابايت من الهاتف بـ425 دولارا، وسعر إصدار 8/128 جيجابايت بـ480 دولارا، وسعر إصدار 8/256 جيجابايت بـ520 دولارا