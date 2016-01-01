تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Samsung Galaxy A71 5G

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صورة الخبر: تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Samsung Galaxy A71 5G
تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Samsung Galaxy A71 5G

ليست هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن الهاتف Galaxy A71 5G، فقد سبق لهذا الهاتف أن ظهر في العديد من الأماكن على شبكة الإنترنت. ومع ذلك، فقد أتاحت لنا الآن هيئة الإتصالات الصينية المعروفة إختصارًا بإسم TENAA فرصة الإطلاع على المواصفات التقنية الكاملة لهذا الهاتف.

المعلومات المُدرجة في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA تكشف لنا أن الهاتف Galaxy A71 5G سيضم معالج ثماني النوى من فئة Exynos 980 يضم مودم 5G مدمج، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4370mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W.

المعلومات التي تحصلنا عليها الآن تكشف لنا كذلك أن الهاتف Galaxy A71 5G سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 5 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح لنا كذلك اليوم أن الهاتف Galaxy A71 5G سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

للآسف، بقية المعلومات بما في ذلك حجم الشاشة ودقتها غير متاحة لدينا في الوقت الراهن، ونفس الأمر ينطبق على السعر وموعد الإعلان الرسمي، ولكن نحن نتوقع أن نحصل على هذه المعلومات في المستقبل القريب.

المصدر: موقع الكترونى

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