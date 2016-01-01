تتطلع عيون عشاق التقنية لهاتف Redmi K30 Pro القادم من Xiaomi ، المتوقع أن يصبح أحد أفضل الأجهزة الذكية التي ستطرح هذا العام.
وتبعا للتسريبات سيختلف الهاتف الجديد من حيث المظهر والتقنيات عن Redmi K30 الذي صدر مؤخرا، وسيأتي بتقنيات متطورة تمكنه من العمل مع شبكات 5G، وسيطرح بسعر منافس لن يزيد عن 450 دولارا.
ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف على معالج Snapdragon 865 أحد أفضل معالجات الهواتف، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بحجم 12 غيغابايت، ما سيمنحه قدرة على معالجة البيانات بسرعة كبيرة جدا.
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التعليقات على تسريبات تكشف عن أحد أفضل هواتف المستقبل
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