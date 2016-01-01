

عرض لفترة محدودة..اشترى آيفون 7 نسخة 128 جيجا بـ1650 جنيهًا عرض لفترة محدودة..اشترى آيفون 7 نسخة 128 جيجا بـ1650 جنيهًا

يسعى محبو علامة آبل الفاخرة بإستمرار للحصول على أحد نسخ هاتفها المميز آيفون، الذى يقدم الأداء المبهر والتصميم المميز ولكن السعرالمرتفع يمنعهم من تحقيق لك.



وبحسب موقع فون آرينا التقنى، تقدم منصة إيباى الشهيرة للبيع بالتجزئة الإلكترونية عرضًا يمكنك بسهولة من شراء نسخة مجددة 7 iPhone بـ 128 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 1650 جنيهًا مصريًا.



ويمكنك شراء نسخة 128 جيجابايت من آيفون 7 عبر مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، باللون الأسود.

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وللتذكرة؛ فهاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.يذكر أن هاتف iPhone 7 يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه من خلال النقر هنا.