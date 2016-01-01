يسعى محبو علامة آبل الفاخرة بإستمرار للحصول على أحد نسخ هاتفها المميز آيفون، الذى يقدم الأداء المبهر والتصميم المميز ولكن السعرالمرتفع يمنعهم من تحقيق لك.
وبحسب موقع فون آرينا التقنى، تقدم منصة إيباى الشهيرة للبيع بالتجزئة الإلكترونية عرضًا يمكنك بسهولة من شراء نسخة مجددة 7 iPhone بـ 128 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 1650 جنيهًا مصريًا.
ويمكنك شراء نسخة 128 جيجابايت من آيفون 7 عبر مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، باللون الأسود.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على عرض لفترة محدودة..اشترى آيفون 7 نسخة 128 جيجا بـ1650 جنيهًا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق