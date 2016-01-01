

رصد أدلة جديدة تكشف لنا عن هوية المعالج المستخدم في Galaxy Note 20 و Galaxy Fold 2 رصد أدلة جديدة تكشف لنا عن هوية المعالج المستخدم في Galaxy Note 20 و Galaxy Fold 2

قامت شركة سامسونج بنشر الشفرة المصدرية لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series التي تعمل بالمعالج Exynos، وهو ما سمح للمطورين في XDA Developers بالقيام ببعض عمليات التجسس إذا جاز التعبير. وعلى ذكر ذلك، فقد تمكن هؤلاء المطورين من إكتشاف أدلة على وجود Galaxy Note 20 و Galaxy Fold 2 وهاتف له علاقة بـ Galaxy Z Flip.



يُقال بأن الهاتف Galaxy Note 20 يحمل الإسم الرمزي ” Canvas “، والأدلة المكتشفة في الشفرة المصدرية تشير إلى أن هذا الهاتف سيعمل بالمعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وهذا ما يعني بأن شركة سامسونج لن تستخدم على الأرجح المعالج +Snapdragon 865 في حالة إذا قامت بإصداره في وقت لاحق من هذا العام.



ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أنه سيتم إستخدام المعالج Snapdragon 865 في الطرازات الموجهة للسوق الأمريكي من سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series، لذلك لا يزال من المبكر معرفة المعالج الذي سيتم إستخدامه في الطرازات الموجهة لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وبقية أنحاء العالم.

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ثم هناك الهاتف Galaxy Fold 2 المعروف بالإسم الرمزي Winner 2. هذا الهاتف سيأتي بدوره مع المعالج Snapdragon 865، حتى في أوروبا، وهذا لا يبدو مستغربًا بالنظر إلى أن هذا ما قامت به شركة سامسونج أيضًا مع الهاتف Galaxy Fold في العام الماضي.وأخيرًا، يبدو أن مشروع Zodiac Project مرتبط بالهاتف Galaxy Z Flip. نظرًا لأنه يستخدم المعالج Snapdragon 855 نفسه المستخدم في الطراز الحالي، فمن المحتمل أن يكون هذا الهاتف مجرد نسخة من Galaxy Z Flip الحالي موجهة لإحدى شركات الإتصالات في الصين.